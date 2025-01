Pietro Lombardi und seine Laura feiern Bühnen-Debüt

Jetzt standen sie zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne und berichteten, wie es sich anfühlte.

Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) kamen nach Chemnitz, um erstmal zusammen auf der Bühne aufzutreten. Sie nahmen ihren Podcast "OMG - Das Couchgespräch" auf.

"Einige reisten aus ganz Deutschland an, aus Stuttgart, Kiel, Köln, Kassel. Viele andere aus Chemnitz natürlich und dem Umland", hieß es von den Veranstaltern.

"Ab heute nenne ich sie Laura Lombardi", so holte Pietro seine Verlobte auf die Bühne und hat wohl schon alle Zeichen auf Hochzeit gestellt. Auf Instagram zogen sie außerdem ein Fazit: "Was für ein unglaublicher Abend! Mein erster Auftritt vor so vielen Menschen und unser erster gemeinsamer Auftritt! Es war aufregend, emotional und einfach unvergesslich. Danke an jeden Einzelnen, der da war und diesen Moment mit uns geteilt hat."