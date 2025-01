Pietro Lombardi: Streit mit Ex-Frau Sarah wegen Alessio - Richter muss eingreifen!

Diesmal geht es um das Wohl des gemeinsamen Sohnes mit Ex-Frau Sarah Engels. Laut Medienberichten soll es neue Regelungen im Sorgerecht geben.

Das Jahr 2024 war für Pietro Lombardi (32) ein Jahr voller Rückschläge. Seit der Polizeinacht mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) sorgte er immer wieder für negative Schlagzeilen. Und auch das Jahr 2025 scheint nicht unbedingt Entspannung zu bringen. Jetzt soll es um das Sorgerecht für Sohn Alessio gehen. Ihn hat er mit seiner Ex-Frau Sarah Engels.

Mehr lesen:

Klare Regeln

Konkret gehe es um die Besuchszeiten. Vergangene Woche feierte Leano, Pietros älterer Sohn mit Laura, seinen zweiten Geburtstag. Alessio habe nicht dabei sein dürfen. Laut "Bild" habe es immer wieder Streit zwischen den Ex-Partnern gegeben. Pietro dürfe seinen Sohn in geraden Wochen alle 14 Tage an den Wochenenden bei sich haben. In ungeraden Wochen soll er ihn ebenfalls alle zwei Wochen von Mittwoch bis Donnerstag zu sich holen dürfen.

Diese Regelung soll gerichtlich verfügt worden sein. Sollte Pietro sich nicht daran halten, habe er mit Geld- und Verwaltungsstrafen zu rechnen.