Laura Müllers Sex-Geständnis: "28 Mal pro Woche"

Laura Müller steht seit Jahren im Rampenlicht – zuerst als Partnerin von Michael Wendler, dann mit eigenen TV-Auftritten und kontroversen Aktionen.

Laura Müllers (24) öffentliche Wahrnehmung war lange eng mit ihrer Beziehung zu Michael Wendler (53) verbunden – und schien ihr auch beruflich Vorteile zu bringen. Anfangs war sie vor allem als deutlich jüngere Partnerin des Schlagersängers bekannt. Doch vor etwa fünf Jahren sorgte eine Anfrage des „Playboy“ für Aufmerksamkeit, die Müller prompt annahm: Im Januar 2020 erschienen erstmals freizügige Fotos von ihr in dem bekannten Magazin. Damals war sie gerade 19 Jahre alt. Trotz einiger Kritik ist der „Playboy“ für viele Promis ein etabliertes Medium, in dem sich bereits bekannte Persönlichkeiten wie Profi-Tänzerinnen aus „Let’s Dance“ präsentierten.

Mehr lesen:

Aufstieg dank „Let’s Dance“

Ein wichtiger Schritt für Müllers Karriere war ihre Teilnahme an der 13. Staffel von „Let’s Dance“ im Jahr 2020. An der Seite von Profi Christian Polanc erreichte sie den sechsten Platz und sorgte so für einiges Medieninteresse. Ihre Zukunft im Entertainment schien vielversprechend.





Kontroverse und Rückschläge

Doch die kontroversen Aussagen ihres Partners Michael Wendler, besonders seine Verschwörungstheorien und die Verharmlosung des Holocausts, führten zu einem Bruch. Wendler wurde aus der DSDS-Jury ausgeschlossen, und eine geplante RTL-Doku über die Hochzeit des Paares wurde gestrichen. Seitdem lebt das Paar eher zurückgezogen in den USA, während berufliche Chancen in Deutschland rar geworden sind.

Neuausrichtung: Erotik und Musik

Um finanziell unabhängig zu bleiben, setzt Müller mittlerweile auf Inhalte für die Erotikplattform OnlyFans. Zudem veröffentlichte sie einen eigenen Song mit dem Titel „Superstar“ und machte mit der Meldung Schlagzeilen, ihr sei von der Porno-Plattform xHamster eine Million Euro für einen Erwachsenenfilm angeboten worden. Ihre Kinder hält sie bewusst aus dem Rampenlicht, verdient aber auch mit inszenierten Schwangerschaftsfotos Geld.

Wendler kehrt zurück – Müller bleibt im Fokus

Während Wendler aktuell ein Bühnen-Comeback plant und am 24. Mai 2025 im Bochumer Prater auftritt, bleibt Müller offenbar die Hauptverdienerin des Paares. Um Aufmerksamkeit zu erzeugen, veröffentlichte sie kürzlich ein Video auf Instagram, das für Gesprächsstoff sorgt.





Aufsehen erregender Clip

In dem Clip trägt Müller braune Hotpants und ein passendes Top, sitzt auf einem Sessel und spricht direkt in ihr Handy. Dabei äußert sie auf ungewöhnliche Weise, wie oft sie und Wendler intim sind: „Die Woche hat sieben Tage, also sind 28 Mal perfekt, damit man sich nicht entfremdet.“

Diese Aussage überraschte viele Zuschauer und wurde kontrovers diskutiert. "So eine schöne Frau und verkauft sich so schlecht. Schade.", schreibt ein Follower - Der Grundtenor: "Schämst du dich eigentlich nicht?"