Endgültige Demütigung: David Beckham ist am Boden zerstört
© Getty Images

Wegen Sohn Brooklyn

Endgültige Demütigung: David Beckham ist am Boden zerstört

04.01.26, 16:23
Sein eigener Sohn Brooklyn ignoriert Davids großen Tag. 

Der Haussegen bei den Beckhams hängt weiter schief. Seit Mai 2025 zieht sich Brooklyn Beckham zunehmend aus dem Familienleben zurück. Er fehlte bereits beim 50. Geburtstag seines Vaters, beim Ritterschlag von David Beckham sowie beim Gewinn des „Major League Soccer“-Titels von Inter Miami. Nun kommt es zur endgültigen Demütigung.

"Unglaublich schmerzhaft"

David Beckham bekommt wegen dem Erfolg seiner Netflix-Dokuserie einen Stern auf dem „Walk of Fame“, der sogar den Titel „Sir“ trägt. Sein Sohn Brooklyn ignoriert die Ehrung aber eiskalt, und das, obwohl er nur wenige Minuten entfernt wohnt.

Sir David und Lady Victoria Beckham

Sir David und Lady Victoria Beckham

© Getty

Eine Quelle spricht gegenüber der Sun sogar von einer „öffentlichen Demütigung“ von Brooklyn. „Wenn er Davids großen Tag ignoriert, wird das unglaublich schmerzhaft. Natürlich hofft David noch immer auf Versöhnung.“

Endgültige Demütigung: David Beckham ist am Boden zerstört
© Getty Images

Dennoch geben David und Victoria Beckham die Hoffnung auf Versöhnung nicht auf. Vor allem Victoria erhöht zuletzt ihre Social-Media-Aktivitäten und sendet kleine Friedensangebote in Richtung Brooklyn. Doch Insider berichten, dass diese Maßnahmen voraussichtlich keine Wirkung zeigen werden. „Die Botschaft ist klar: Die Tür steht immer offen und er ist jederzeit willkommen“, heißt es.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

