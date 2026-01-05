Broadway-Star stirbt mit nur 46 Jahren

Schauspieler Bret Hanna-Shuford litt unter einer seltenen Krebserkrankung.

USA. Der Broadway-Schauspieler Bret Hanna-Shuford ist im Alter von 46 Jahren gestorben. Er verstarb am 3. Jänner, nur wenige Monate nach der Diagnose einer seltenen Krebserkrankung, wie das Magazin "People" berichtet. Sein Ehemann Stephen teilte die Nachricht mit bewegenden Worten auf Instagram und beschrieb Hanna-Shuford als liebevollen Ehemann und Vater, der in seinen letzten Stunden von seiner Familie begleitet wurde. "Unsere Herzen sind gebrochen, aber wir werden ihn weiterhin stolz auf uns machen…", heißt es in Stephens Instagram-Posting.

Zur Todesursache gibt es bislang keine Details. Bekannt ist jedoch, dass der Schauspieler an einer hämophagozytischen Lymphohistiozytose litt, einer schweren Erkrankung des Immunsystems, sowie an einem T-Zell-Lymphom, einer seltenen Krebsform.

Hanna-Shuford war vor allem durch seine Auftritte in erfolgreichen Broadway-Musicals wie "Wicked", "Chitty Chitty Bang Bang" und "Amazing Grace" bekannt. Darüber hinaus wirkte er in Film, Fernsehen und Videospielen mit, unter anderem in einer kleineren Rolle in "The Wolf of Wall Street", in einer Folge von "Only Murders in the Building", wirkte in "Law & Order: SVU" mit und er lieh seine Stimme dem Videospiel "Red Dead Redemption II". Bret Hanna-Shuford hinterlässt seinen Ehemann Stephen und den gemeinsamen Sohn Maverick.