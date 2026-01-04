Raúl Richter und Vanessa Schmitt: Liebes-Aus statt Hochzeit

Nach sieben gemeinsamen Jahren haben Schauspieler Raúl Richter (38) und Influencerin Vanessa Schmitt (30) überraschend ihre Trennung bekanntgegeben – und damit auch ihre lange geplante Hochzeit abgesagt.

Das einstige Traumpaar, das 2018 seine Beziehung begann, verlobte sich 2024 romantisch vor dem Eiffelturm in Paris. Die Vorfreude auf eine gemeinsame Zukunft war groß – doch statt Hochzeitsglocken im Sommer 2026 klingeln nun die Trennungsnews.

In einer Instagram-Story bestätigte Raúl Richter das Liebes-Aus und bat gleichzeitig um Respekt für ihre Privatsphäre. „Vanessa und ich haben uns nach sieben gemeinsamen wunderschönen Jahren getrennt“, schrieb der Schauspieler und erklärte, dass es ihnen momentan nicht leichtfalle. Die genauen Gründe wollten beide für sich behalten und „von Nachfragen“ absehen.

© Getty

Hochzeit abgesagt

Auch Vanessa Schmitt meldete sich in ihrer Story zu Wort und betonte, dass die Entscheidung keine einfache gewesen sei. Sie sprach von „wirklich nicht einfachen“ Wochen und davon, dass viele Fans bereits gemerkt hätten, dass „etwas nicht stimmt“. Die gemeinsame Hochzeit, die für diesen Sommer geplant war, wurde bereits im vergangenen Jahr abgesagt.

Die Beziehung der beiden war nicht frei von Krisen: 2022 kam es schon einmal zu einer Trennung, nachdem Richter einen Seitensprung gestand.