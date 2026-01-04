Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Raúl Richter und Vanessa Schmitt
© Getty

Trennung

Raúl Richter und Vanessa Schmitt: Liebes-Aus statt Hochzeit

04.01.26, 22:10
Teilen

Nach sieben gemeinsamen Jahren haben Schauspieler Raúl Richter (38) und Influencerin Vanessa Schmitt (30) überraschend ihre Trennung bekanntgegeben – und damit auch ihre lange geplante Hochzeit abgesagt. 

Das einstige Traumpaar, das 2018 seine Beziehung begann, verlobte sich 2024 romantisch vor dem Eiffelturm in Paris. Die Vorfreude auf eine gemeinsame Zukunft war groß – doch statt Hochzeitsglocken im Sommer 2026 klingeln nun die Trennungsnews.

In einer Instagram-Story bestätigte Raúl Richter das Liebes-Aus und bat gleichzeitig um Respekt für ihre Privatsphäre. „Vanessa und ich haben uns nach sieben gemeinsamen wunderschönen Jahren getrennt“, schrieb der Schauspieler und erklärte, dass es ihnen momentan nicht leichtfalle. Die genauen Gründe wollten beide für sich behalten und „von Nachfragen“ absehen.

Raúl Richter und Vanessa Schmitt
© Getty

Hochzeit abgesagt

Auch Vanessa Schmitt meldete sich in ihrer Story zu Wort und betonte, dass die Entscheidung keine einfache gewesen sei. Sie sprach von „wirklich nicht einfachen“ Wochen und davon, dass viele Fans bereits gemerkt hätten, dass „etwas nicht stimmt“. Die gemeinsame Hochzeit, die für diesen Sommer geplant war, wurde bereits im vergangenen Jahr abgesagt.

Die Beziehung der beiden war nicht frei von Krisen: 2022 kam es schon einmal zu einer Trennung, nachdem Richter einen Seitensprung gestand.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden