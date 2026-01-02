107,2 Mio. Fahrgäste nutzten Busse und Straßenbahnen

Das Linz AG-Fahrpersonal war theoretisch 225 Mal rund um die Erde unterwegs.

Linz. Zum Jahreswechsel ziehen die LINZ AG LINIEN traditionell Bilanz. Der Aufwärtstrend bei den Fahrgastzahlen setzte sich fort. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 nutzten insgesamt 107,2 Millionen Fahrgäste die Busse und Straßenbahnen – das entspricht einer Steigerung von fast fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Somit setzen täglich mehr als 290.000 Fahrgäste auf die LINZ AG LINIEN. Die beliebtesten Verkehrsmittel waren einmal mehr die vier Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 mit insgesamt rund 65 Millionen Fahrgästen.

Zum Vergleich: Mit der zurückgelegten Distanz von mehr als 9 Millionen Kilometern im Geschäftsjahr 2025 hätten die Fahrzeuge der LINZ AG LINIEN theoretisch die Erde 225 Mal umrundet. In einem anderen Vergleich ließe sich mit den alljährlich abgespulten Kilometern der Mond mehr als 23 Mal erreichen. Bedient wird ein Streckennetz mit einer Gesamtlänge von rund 214 Kilometern. Auf insgesamt 39 Linien (inkl. Nachtlinien) sind 62 Straßenbahnen, 88 Autobusse, 20 Obusse und 7 Bergbahnen sowie 15 Stadtteillinienbusse im Einsatz.