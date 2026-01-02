Alles zu oe24VIP
Seit Monaten gibt es einen weltweiten Hype um die Abnehm-Spritzen , die schnellen Gewichtsverlust versprechen. 
Hilft Leberkranken

Jetzt kommt die deutsche Abnehmspritze: Die Infos

02.01.26, 13:49
Sechs Studien an tausenden Patienten weltweit.

Jetzt mischt Deutschland im Abnehm-Rennen mit. Der neue Wirkstoff Survodutid soll bekannten Abnehmspritzen wie

  • Ozempic,
  • Wegovy und
  • Mounjaro

Konkurrenz machen. Derzeit läuft die letzte Testphase, schon nächstes Jahr soll die Spritze auf den Markt kommen. Hergestellt wird sie von Boehringer Ingelheim, das Pharmaunternehmen ist auch in Wien mit einem Standort präsent.

Doppelte Wirkung

Die Abnehmspritze soll doppelte Wirkung versprechen, berichtet die Bild. Weniger Hunger – und Einfluss auf das Fett in der Leber. Schätzungen zufolge leidet rund ein Viertel der Bevölkerung an einer sogenannten Fettleber, das sind mehr als zwei Millionen Menschen in Österreich. Hier soll das Medikament heilend wirken, teils gingen Leberschäden in den Studien stark zurück. Der Preis? Noch geheim!

