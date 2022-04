Italien sperrt Häfen für russische Schiffe

Ab Sonntag sind die italienischen Häfen für russische Schiffe gesperrt. Das Verbot gilt auch für Schiffe, die nach dem 24. Februar umgeflaggt wurden.

Die Maßnahme ist in einem Rundschreiben des Generalkommandos der Hafenbehörden enthalten, mit dem die Richtlinie der Europäischen Union vom 8. April umgesetzt wird, mit der weitere Sanktionen gegen Russland eingeführt wurden.

In dem Rundschreiben heißt es, dass Schiffe, die sich derzeit in italienischen Häfen befinden, diese "nach Beendigung ihrer kommerziellen Aktivitäten" unverzüglich verlassen müssen. Diese Maßnahme gilt auch für Schiffe, die nach dem 24. Februar 2022 von der russischen in eine andere Nationalität umgeflaggt wurden.

Das Dokument der Hafenämter erinnert auch daran, dass das Verbot - wie in der EU-Verordnung vorgesehen - nicht für Schiffe gilt, die auf Hilfe oder Zuflucht angewiesen sind, die aus Gründen der Seeverkehrssicherheit Zugang zu den Häfen benötigen oder die auf See Leben gerettet haben.