Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Nach Grasser-Freigang: Anwalt schießt gegen Hochegger
© APA

"Das ist seltsam"

Nach Grasser-Freigang: Anwalt schießt gegen Hochegger

02.01.26, 11:04
Teilen

Nach der Haftentlassung gibt es für den Ex-Finanzminister die Fussfessel. Der ebenfalls verurteilte Lobbyist Hochegger tourte währenddessen durch die TV-Studios des Landes, erklärte sich aber für haftunfähig. Das erzürnt den Grasser-Anwalt.

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser  war in der Buwog Causa und in der jener des Terminal Tower Linz wegen Untreue und Geschenkannahme durch Beamte zu vier Jahren Haft verurteilt, Walter Meischberger zu 3,5 Jahren. Der frühere Lobbyist Peter Hochegger wurde zu 3 Jahren - davon 2 Jahre bedingt - verurteilt. 

Werbetour

Während Grasser von 2. Juni 2025 bis 2. Jänner 2026 im Gefängnis saß, hörte man von Hochegger  nichts. Der hatte sich für haftunfähig erklärt, wegen körperlicher Beschwerden. Zugleich bewarb er im Herbst sein neues Buch und tourte durch Österreich. Grassers renommierter Anwalt Dr. Manfred Ainedter zu oe24: "Das ist seltsam! Hochegger bewirbt sein Buch und erklärt sich für haftunfähig. Seltsam, dass man von ihm jetzt nichts mehr hört." Zu seinem Mandanten Grasser selbst wollte der Anwalt keinen Kommentar abgeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden