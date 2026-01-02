Nach Grasser-Freigang: Anwalt schießt gegen Hochegger

Nach der Haftentlassung gibt es für den Ex-Finanzminister die Fussfessel. Der ebenfalls verurteilte Lobbyist Hochegger tourte währenddessen durch die TV-Studios des Landes, erklärte sich aber für haftunfähig. Das erzürnt den Grasser-Anwalt.

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser war in der Buwog Causa und in der jener des Terminal Tower Linz wegen Untreue und Geschenkannahme durch Beamte zu vier Jahren Haft verurteilt, Walter Meischberger zu 3,5 Jahren. Der frühere Lobbyist Peter Hochegger wurde zu 3 Jahren - davon 2 Jahre bedingt - verurteilt.

Werbetour

Während Grasser von 2. Juni 2025 bis 2. Jänner 2026 im Gefängnis saß, hörte man von Hochegger nichts. Der hatte sich für haftunfähig erklärt, wegen körperlicher Beschwerden. Zugleich bewarb er im Herbst sein neues Buch und tourte durch Österreich. Grassers renommierter Anwalt Dr. Manfred Ainedter zu oe24: "Das ist seltsam! Hochegger bewirbt sein Buch und erklärt sich für haftunfähig. Seltsam, dass man von ihm jetzt nichts mehr hört." Zu seinem Mandanten Grasser selbst wollte der Anwalt keinen Kommentar abgeben.