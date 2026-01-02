An seinem 57. Geburtstag um 9.00 Uhr kam Grasser frei

Kurz vor 9.00 Uhr verließ ein Häftlingstransportwagen die Innsbrucker Justizanstalt. Mit an Bord wohl: Karlheinz Grasser
Dass Grasser Anfang Jänner die Fußfessel bekommt, war seit Dezember klar.
Nach dem Feiertag
Da es sich beim 1. Jänner um einen Feiertag handelte, erfolgte die Überstellung nun folgerichtig am Tag darauf. Grassers Anwälte hatten bereits am 1. September einen entsprechenden Antrag auf elektronisch überwachten Hausarrest eingebracht.
Fußfessel wird programmiert
Die Fußfessel, die Grasser bekommt, wird extra für ihn programmiert werden.
Die Lage in Tirol
oe24 ist LIVE vor Ort: Um exakt 9.30 Uhr hat dann Grassers Frau Fiona das Haus in Tirol verlassen. Grasser kam in der Früh bereits frei. Rund um das Haus ist es recht ruhig. Tirol ist noch im Tiefschlaf. Eine Stunde und 21 Minuten sind es vom Grasser-Haus bis zur Haftanstalt, wo Grasser inhaftiert war.
Grasser darf das Anwesen zur Arbeit und Einkäufe verlassen. Ganz frei ist Grasser also nicht!