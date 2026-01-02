Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Grasser ist frei! Ex-Minister darf mit Fußfessel Haft verlassen

Am Geburtstag

Grasser ist frei! Ex-Minister darf mit Fußfessel Haft verlassen

02.01.26, 09:14
Teilen

Zu seinem Geburtstag: Karl-Heinz Grasser wechselt in Hausarrest nach Kitzbühel. 

Pünktlich zu seinem 57. Geburtstag am 2. Jänner darf der verurteilte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser das Gefängnis verlassen.

Grasser ist frei! Ex-Minister darf mit Fußfessel Haft verlassen
© oe24

Nach sieben Monaten 

Nach genau sieben Monaten Haft wird er aus der Justizanstalt Innsbruck, dem sogenannten „Ziegelstadel“, entlassen. 

Gefangenentransport beobachtet 

Wie die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet, wurde am Freitagfrüh bereits ein Gefangenentransport beobachtet, der das Gefängnis verließ. Ziel ist Kitzbühel, wo Grasser künftig den elektronisch überwachten Hausarrest antreten wird.

Grasser ist frei! Ex-Minister darf mit Fußfessel Haft verlassen
© oe24

bedingte Entlassung mit Fußfessel 

Seine Anwälte hatten in den vergangenen Wochen intensiv an einer bedingten Entlassung mit Fußfessel gearbeitet – nun mit Erfolg. Damit darf Grasser den Rest seiner Haftstrafe außerhalb der Justizanstalt verbüßen, bleibt jedoch weiterhin strafrechtlich eingeschränkt und unter Kontrolle.

Grasser ist frei! Ex-Minister darf mit Fußfessel Haft verlassen
© oe24

Strenge Auflagen

Der Hausarrest unterliegt strengen Auflagen, Verstöße könnten eine sofortige Rückkehr ins Gefängnis nach sich ziehen. Für Grasser bedeutet der Schritt dennoch eine deutliche Erleichterung – und ein symbolträchtiges Geburtstagsgeschenk.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden