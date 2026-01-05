Temptation Island VIP: Trennt sich Vanessa von Aleks?

Wer die aktuellste Staffel von Temptation Island VIP gesehen hat, der dürfte in den vergangenen Wochen ein Auf und Ab der Gefühle durchlebt haben. Die entscheidende Frage: Wer trennt sich beim Finale? Und wer bleibt zusammen?

Kaum eine Temptation Island VIP Staffel hat es so in sich gehabt wie die aktuelle. Heute Abend folgt das finale Lagerfeuer, bei dem geweint, gestritten und vielleicht auch zelebriert wird.

Temptation Island VIP kurz erklärt

Keiner ist davor geschützt, fängt er einmal mit der Staffel an: Temptation Island VIP wird bei RTL ausgestrahlt und ist online unter RTL+ zum Nachschauen verfügbar. Dort nehmen im Gegensatz zu Temptation Island "Stars" und VIPs wie Influencer teil.

Die Staffeln beginnen immer nach demselben Prinzip: Ein "berühmtes" Influencer-Pärchen zieht in die Villa ein, um ihre Beziehung auf die Probe zu stellen. Sie werden voneinander getrennt. Es gibt eine "Frauen-Villa" und eine "Männer-Villa". In den Villen warten dann die Verführer auf die Vergebenen. Wie der Name verrät, tragen sie die Rolle des Verführers, sie müssen also die Vergebenen möglichst zum Fremdgehen bringen. Das Ganze wird 2 Wochen lang abgedreht - heuer in einer Kulisse auf Griechenland, Kreta.

2 Wochen lang müssen sich die Paare getrennt voneinander trotz der Verführung und Verlockung, Party und Alkohol treu bleiben. Alle paar Tage gibt es ein Lagerfeuer, bei dem der jeweils andere Bilder vom Partner gezeigt bekommt - die Schlimmsten, die er sich in dieser Zeit geleistet hat. Sei es Flirt, Kuscheln... oder mehr. Die aktuelle Staffel verspricht mehr Drama denn je.

Vanessa hält Zuschauer in Atem

Heute kommt also der große Showdown am finalen Lagerfeuer von Temptation Island VIP, als zwischen Vanessa Nwattu (25) und ihrem Verlobten Aleksandar Petrovic (34) die Emotionen hochkochen. In der letzten Folge der aktuellen Staffel sitzen die beiden Dubai-Auswanderer zum ersten Mal gemeinsam vor Moderatorin Janin Ullmann (44) und müssen die alles entscheidende Frage beantworten: Wie geht es nach den turbulenten Wochen für sie weiter?

Zuvor hatte Aleks versucht, die Wogen mit emotionalen Worten zu glätten. Er entschuldigt sich mehrfach, liest seiner Verlobten einen Brief vor und fleht sie an, die dreijährige Beziehung nicht aufzugeben. Doch die 25-Jährige wirkt gefasst und distanziert. Auf die Nachfrage von Janin, ob sie an den plötzlichen Sinneswandel ihres Partners glaubt, antwortet die Reality-Bekanntheit: "Also, ich kann halt nicht immer die sein, die da sitzt und wartet, bis irgendwas passiert. Vielleicht ist es auch einfach schon etwas zu spät", erklärt sie. Puh!

Die entscheidende Frage - will sie ihn noch?

Besonders die Bilder aus der Männervilla scheinen für sie ein Wendepunkt gewesen zu sein. "Ich kann nicht mit einem Mann zusammen sein, der mir hier solche Bilder liefert", stellt sie klar.

© Instagram: vanessa.nwa

Als die Moderatorin schließlich nach dem Beziehungsstatus fragt, entscheidet sich Vanessa eindeutig: "Für mich ist das Thema durch. Ich kann nicht mit dir in einer Beziehung sein, in der ich ständig warten muss. Mein Beziehungsstatus ist Single." Aleks wirkt fassungslos, steht auf und ruft: "Oh man ey, wie kann man so etwas machen?" – und bezeichnet sich auf dieselbe Frage hin trotzdem weiterhin als "verlobt". Wobei er bis zu diesem Zeitpunkt derjenige war, der Vanessa in der gesamten Staffel als verlobt beschrieben hat, nie aber sich selbst - weil ja "nur sie" laut seiner Argumentation den Verlobungsring trage.

Ob sich Vanessa nach der Show endgültig von Aleks getrennt hat, werden die Zuschauer erst beim großen Wiedersehen in einer Woche erfahren. Doch schon vor einigen Tagen spekulierten Fans der Influencerin, dass sie weiterhin Single ist.