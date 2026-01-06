Alles zu oe24VIP
Heidi Klum
© Getty

Für GNTM?

"Klingt nach einer Drohung!" – Heidi Klum kündigt neuen Song an

06.01.26, 16:23
Teilen

Heidi Klum meldet sich musikalisch zurück – doch ihre neueste Ankündigung sorgt nicht nur für Vorfreude, sondern auch für spitze Kommentare in den sozialen Netzwerken. 

Heidi Klum sorgt zum Jahresbeginn erneut für musikalische Neugier – allerdings nicht bei allen Fans ausschließlich für Begeisterung. Das internationale Model und die Unternehmerin kündigt die Veröffentlichung eines weiteren Songs an und ruft damit auch gemischte Reaktionen hervor.

Mehr lesen: 

Auf Instagram teilte die 52-Jährige ihre Vorfreude mit den Worten: „Song Nummer 4 erscheint in Kürze.“ Weitere Details ließ sie offen. Weder Titel noch musikalische Richtung des neuen Tracks sind bislang bekannt, auch über mögliche Gastkünstler schweigt Klum. In den Kommentaren zeigte sich jedoch, dass nicht jeder Fan die Ankündigung uneingeschränkt feiert. Während sich viele neugierig und gespannt zeigen, reagierten andere deutlich kritischer. „Klingt nach einer Drohung“, schrieb ein Nutzer unter dem Beitrag.


 

Musikalische Glanzleistungen

Zuletzt meldete sich Heidi Klum 2024 musikalisch zurück. Mit ihrer Version von „Sunglasses at Night“ griff sie den gleichnamigen Kultsong aus dem Jahr 1983 von Corey Hart (63) auf und weckte damit nostalgische Erinnerungen. Zuvor sorgte sie mit „Chai Tea with Heidi“ für Aufmerksamkeit – ein Titel, für den sie sogar Rap-Star Snoop Dogg (54) gewinnen konnte.

Ihr musikalisches Debüt liegt jedoch bereits einige Jahre zurück. 2006 veröffentlichte Klum die Weihnachtssingle „Wonderland“, mit der sie bis auf Platz 13 der deutschen Single-Charts vordrang. Seither kehrt sie immer wieder für musikalische Projekte ins Tonstudio zurück – zur Freude, aber auch zur Skepsis eines Teils ihres Publikums.

