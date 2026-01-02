Alles zu oe24VIP
Heidi Klum
"GNTM": Alle Infos zur neuen Staffel & DAS gab es noch nie

02.01.26, 19:50
Wann die Show läuft und wer Heidi in dieser Staffel unterstützt!

Der Starttermin für die 21. Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" ("GNTM") steht fest: Ab Mittwoch, 11. Februar, können Zuschauerinnen und Zuschauer wieder sehen, wie sich Nachwuchsmodels um einen Einzug in die Show von  Heidi Klum  bewerben.

Das Datum gab der Sender ProSieben bekannt, der gemeinsam mit der Streamingplattform Joyn die Sendung ab 20.15 Uhr zeigt. Der Sender kündigte zugleich eine "schöne besondere Neuerung" an: Die Staffel startet zunächst mit der Ausstrahlung der offenen Castings der Männer. Einen Tag später, am Donnerstag, treten demnach die Frauen auf die "GNTM"-Bühne.

ER hilft bei Entscheidungen

Bei den Castings müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten nicht nur vor Klum beweisen, sondern stellen sich laut Mitteilung auch dem Urteil eines bekannten Modeschöpfers. Dazu heißt es von Klum: "Jean Paul Gaultier unterstützt mich in diesem Jahr zum Start bei der Auswahl meiner Models." Sie freue sich auf die 21. Staffel: "Und ja - diesmal legen wir schon am Mittwoch mit unseren Männern los!"

