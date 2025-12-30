Was macht Heidi hier mit ihrem Tom im Wasser?

Um Heidi Klum wird es nie still - und genug bekommen wir von ihrem Traumbody auch nicht! Jetzt wurden Schnappschüsse der Model-Legende mit ihrem Freund plantschend im Wasser veröffentlicht.

Kuschelmodus in der Karibik! Gemeinsam mit Tom sieht man Heidi im Urlaub die Wellen reiten.

© Instagram: whoopsee.it

Als Heidi auf Saint-Barthélemy (auch St. Barth) im knappen Kirschbikini und cooler Sonnenbrille aus den Fluten steigt, kuschelt sie sich in ein XXL-Handtuch. Beim genauen Hinsehen erkennt man: Auf dem Tuch prangt das Gesicht ihres Ehemannes Tom, mit dem sie seit 2019 verheiratet ist.

© Instagram: whoopsee.it

© Instagram: whoopsee.it

Nachdem sich Heidi und Tom vor einigen Tagen auf Instagram noch beim Schlittschuhlaufen am Rockefeller Center im verschneiten New York gezeigt hatten, entspannt das Paar jetzt bei angenehmer Wärme (um die 27 Grad Celsius). Dürfte Heidi HIER ihre Silvesternacht verbringen?