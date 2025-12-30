Generationen geprägt: MTV-Sender wird in Europa abgeschaltet

Ein zentrales Kapitel der Popgeschichte geht zu Ende: Der US-Sender MTV stellt am 31. Dezember 2025 seine letzten linearen Musikkanäle in Europa ein. Damit verschwindet das klassische Musikfernsehen endgültig vom Bildschirm.

Betroffen sind unter anderem MTV 80s, MTV 90s und MTV Music. Die Abschaltung ist Teil einer strategischen Neuausrichtung des Paramount-Konzerns, zu dem MTV gehört. Die Marke MTV bleibt zwar bestehen, setzt künftig aber vollständig auf Reality-Formate und Entertainment – Musikvideos als Programmkern haben ausgedient.

1981 war der Anfang

Dabei begann alles am 1. August 1981 mit einem historischen Moment: „Ladies and gentlemen, Rock and Roll“ lauteten die legendären Startworte, gefolgt vom ersten Musikvideo der Sendergeschichte, „Video Killed the Radio Star“ von The Buggles. In den folgenden Jahrzehnten machte MTV Musikvideos zu kulturellen Ereignissen – von Michael Jacksons „Thriller“, über A-has „Take On Me“, Madonnas „Vogue“ bis zu den Beastie Boys mit „Sabotage“.

YouTube, TikTok & Co. zu große Konkurrenz

MTV prägte Mode, Sprache und Lebensgefühl ganzer Generationen. Man wartete auf Premieren, diskutierte Clips und bekam ein Gespür dafür, wohin sich Popkultur bewegte. Dass nun Schluss ist, liegt weniger an fehlender Relevanz als an veränderten Sehgewohnheiten: Musik wird heute jederzeit über YouTube, TikTok und Streamingdienste konsumiert. Das lineare Musikfernsehen hat seine Rolle verloren.