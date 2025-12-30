DAS wünschen sich die Austro-Promis für 2026

Welche Vorsätze die heimische Society für 2026 hat.

Auch die Austro-VIPs haben sich für das neue Jahr viel vorgenommen. Ob die guten Vorsätze auch eingehalten werden, wird sich aber erst zeigen.

Nadine Mirada © Diana Catch

Supermodel Nadine Mirada begeht den Jahreswechsel im Wiener Do & Co und spricht über ihren Vorsatz für 2026 "Ich werde in Wien feiern und am 1. Jänner im Grand Hotel aufwachen. Was ich im nächsten Jahr erreichen will, ist bei Victorias Secret als Engel dabei zu sein, das ist mein Hauptziel. Alles andere habe ich eigentlich schon 2025 erreicht", freut sich Mirada im oe24-Talk.

Simone Lugner mit Weihnachtsbaum. © privat

Nach einem harten Jahr für Simone Lugner will Mörtels Witwe nächstes Jahr „an jedem Tag etwas Schönes finden“. "Unsere Zeit hier ist begrenzt und wir werden nicht jünger und sie verrinnt sehr schnell. Deshalb möchte ich nichts hinausschieben, sondern machen!", so Simone."

Corinna Kamper und ihr Verlobter Danilo Campisi © Andreas Tischler

"Dancing Star" Corinna Kamper und Danilo Campisi haben für 2026 vor, ihre Hochzeit zu begehen. "Wir freuen uns auf das kommende Jahr, denn wir wissen, dass wir heiraten werden. Das ist für uns das Größte 2026", erzählt Kamper.

Silvia Schneider © privat

„Mehr Zeit mit der Familie“ wünscht sich Silvia Schneider, die auf den Malediven ins neue Jahr rutscht. "Zu Silvester stehen drei Tauchgänge für uns am Programm und dann gibt es ein Barbecue auf einer einsamen Insel. Für 2026 wünsche ich mit mehr Zeit mit meiner Familie und ganz viel gutes Fernsehen - und vielleicht das eine oder andere Film-Projekt.zu verwirklichen", so Schneider.

© Dream Group

„Weniger naschen und gesünder ernähren“ ist das Motto von Sebastian Kurz, der mit seiner Familie ins neue Jahr startet. "Wir feiern mit den Kindern und hoffen, dass Konstantin bis nach Mitternacht durchhält“, verrät Kurz. Konstantin, sein älterer Sohn, kam im November 2021 zur Welt und ist mittlerweile ein quirliges Kleinkind. Sein jüngster Spross, Valentin, erblickte erst im Mai 2025 das Licht der Welt und ist noch zu klein, um den Jahreswechsel bewusst mitzuerleben. Für Kurz steht daher vor allem die Familienzeit im Vordergrund – mit Spiel, Spaß und den üblichen Aufgeregtheiten, die kleine Kinder an Silvester mit sich bringen.

Gesundheit und Zeit für Familie

Mausi Lugner und Rosi Schipflinger. © Privat

Mausi Lugner will es nach ihrem Gipsbein im neuen Jahr vor allem sportlich angehen. „Ich will mehr Zeit mit meiner Familie und den Sport aufholen“, so Mausi, die Silvester mit Freund Karl Schweigl in Kitzbühel verbringt.

2024 mit Ehemann Karl Nehammer am Opernball. Das Kleid wird nun versteigert. © Andreas Tischler/ViennaPress

Bei Ex-Kanzler Karl Nehammer und seiner Frau Kathi wird Silvester traditionell mit Raclette begangen. "Wir feiern mit Familie und Freunden und unserem Hund Fanny. Da wir wirklich einige Schicksalsschläge in unserem persönlichen Umfeld hatten, ist für uns Gesundheit am wichtigsten", erklärt Kathi Nehammer.

Kurt Mann und Freundin Renata. © Josef Bodner

Bäckerei-Mogul Kurt Mann plant, nächstes Jahr etwas kürzer zu treten. "Wir feiern Silvester im Do&Co und für 2026 wünsche ich mir vor allem Gesundheit. Außerdem möchte ich mich im Unternehmen etwas zurücknehmen und weniger tun. Ich werde zwar aber immer unterstützend für das Unternehmen da sein, das es mein 'Baby' und auch Hobby ist. Und Hobbys gibt man ja bekanntlich nie auf", schmunzelt der Unternehmer.

Alfons Haider (Mörbisch-Intendant): Für mich ist es ganz klar: Eindeutig 3:1 für Österreich. © Getty

Mörbisch-Intendant Alfons Haider feiert im fernen Ausland und will sich 2026 seine Kraft besser einteilen und mehr auf seine Gesundheit achten und Klassik-Lady Leona König will es sportlich angehen.

Leona König präsentiert ihre perfekten Beine. © privat

"Ich will wieder ins Gym gehen, weil ich lange nicht mehr war. Sonst bin ich mit allen zufrieden", freut sich König.