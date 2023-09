'Temptation Island VIP' - Diese Promis testen ihre Liebe bei RTL

Erfolgsformat geht in die 4.Staffel

Die Promis testen mal wieder ihre Liebe und wie könnte es anders sein am liebsten bei ihrem Trash-TV-Sender des Vertrauens: RTL

Bereits zum 4. Mal gibt es das Erfolgsformat 'Temptation Island' auch als VIP Version und diese steht dem Original (ohne Promis) um nichts nach. Denn wer denkt, die mediengeschulten Celebritys wären vor den Kameras ein wenig zurückhaltender, der irrt. Das Konzept beschreibt der Boulevard-Sender wie folgt: Getrennt von ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin verbringen sie eine unvergessliche Zeit in traumhaften Villen – ohne jeglichen Kontakt zueinander. Mit ihnen zusammen leben jeweils mehrere sexy Verführer:innen, die nichts unversucht lassen, um die Beziehungen auf die ultimative Probe zu stellen.

Drama vorprogrammiert

Unter diesen Vorrausetzungen wundert es eigentlich nicht, dass bei 'Temptation Island VIP' jedes Jahr die ein oder andere Beziehung gänzlich in die Brüche geht. Zu groß die Eiversucht, zu stark die Versuchung, zu Fragil das Fundament der Promi-Liebe. Bisherige Beziehungs-Opfer des Formats: Calvin Kleinen und Freundin Pia, Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas als auch Emmy Russ und Udo Bönstrup

Diese Promis sind ab Oktober mit dabei

Mit dabei sind diesmal die Paare Mimi (29) und Yannick (28) (bekannt von 'Bachelor in Paradies'), Denise (27) und Lorik (26) (bekannt von 'Ex on the Beach'), Jana-Maria (31) und Umut (26) (bekannt von Bachelor, wie auch Bachelor in Paradies) sowie Kader (50) und Isi (52) (bekannt von diversen Formaten).

Starttermin, Sneak Peek und Wiedersehensshow

RTL+ zeigt die 4. Staffel von "Temptation Island VIP" mit 12 Folgen ab 3. Oktober 2023 - ab 26. September steht außerdem eine kurze Sneak Peek zum Streamen bereit. Die große Wiedersehensshow wird wie immer am Ende der Staffel stattfinden um zu sehen wie sich die Promi-Liebe nach dem Format gehalten hat. Datum gibt es allerdings dafür noch keines.