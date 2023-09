Für Reizwäsche-Shooting: Spice Girl zieht sich mit Tochter aus

Spice Girl Mel B und ihre mittlerweile 24jährige Tochter zeigen sich fast nackt

Sie waren die Girl-Group der 90er, Emma, Victoria, Mel C, Geri und Mel B, besser bekannt als die Spice Girls.

Viele Jahre später beweist nun Melanie Brown aka 'Scary Spice', dass ihr Feuer von damals nicht erloschen ist und sie mit ihrer neuesten Lingeri-Kollektion für 'Pour Moi' auch ihren Fans noch so ordentlich einheizen kann. In knappen Dessous zeigt sich die mittlerweile 48jährige an der Seite ihrer Tochter Phoenix (24) die ebenfalls als Werbegesicht für 'Pour Moi' gewonnen werden konnte.

© oe24

© oe24

Passend zum alten Spice Girl Motto 'Girl Power' steht auch die Kollaboration von Brown und 'Pour Moi' unter dem Motto 'Own Your Confidence' also zu Deutsch 'Besitze dein Selbstbewusstsein'.

Weiters schreibt die Unterwäsche-Firma auf ihrer Seite zur Zusammenarbeit:



Wir haben uns mit Mel B und ihrer Tochter Phoenix zusammengetan, um zu zeigen, wie die Kraft des Tragens von bequemer, luxuriöser und perfekt passender Unterwäsche, Kleidung, Nachtwäsche und Sportbekleidung Ihren Tag auf die beste Weise beeinflussen kann!

Im typischen Pour Moi-Stil haben wir Stücke kreiert, die für jeden Moment, jeden Anlass, jede Größe und jede Form perfekt sind, sodass Sie sich jeden Tag genauso selbstbewusst fühlen können wie Mel und Phoenix. Ob Sie trainieren, sich zu Hause entspannen, sich für einen besonderen Anlass herausputzen oder einfach Ihre Unterwäscheschublade auffrischen – wir haben für jeden Anlass etwas Fabelhaftes. Also bereiten Sie sich darauf vor, Selbstvertrauen auszustrahlen und sich fantastisch zu fühlen, mit einem Hauch von Pour Moi in Ihrem Tag.

© 'Pour Moi'

© 'Pour Moi'

Heidi & Leni Klum als Vorbild

Damit tritt Melanie Brown und Tochter Phoenix in die Fußstapfen von Heidi Klum und Tochter Leni. Allerdings haben Heidi & Leni nach diversen Anfeindungen rund um ihr Unterwäsche-Shooting für "Intimissimi" den Weg für Brown und Tochter geebnet, denn während man bei Heidi noch kritisch die Nase rümpfte, werden die Fotos von Brown regelrecht im Netz gefeiert und das völlig zurecht.