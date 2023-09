'Hier spielt die Musik' - So wird der neue TV-Hit mit Straßer und Schweighofer

Dieses Format soll ein Spaß für die ganze Familie sein!

Wer erkennt einen Song schon beim dritten Ton? Wer singt zumindest unter der Dusche so gut wie Whitney Houston? Wer kann jeden Austropop-Klassiker textsicher mitsingen? Ab 3. November stellen Prominente und Talente freitags in der ORF-1-Hauptabendshow „Hier spielt die Musik“ bei Katharina Straßer und Lukas Schweighofer ihr musikalisches Wissen und Können unter Beweis. Mit dabei sind unter anderem Michaela Kirchgasser, Thorsteinn Einarsson, Tobias Pötzelsberger, Nadja Maleh, Mark Seibert, Andi Knoll und Paulus Gaspari vom Comedy-Duo Dr. Bohl. „Hier spielt die Musik“ ist freitags am 3., 10., 17. und 24. November 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen.

Ganze Familie

Katharina Straßer: „Ich freue mich wahnsinnig, weil es eine Show für die ganze Familie ist – und ich sie dann auch gemeinsam mit meinen Kindern im Fernsehen anschauen werde. Ich liebe Musik und werde in der Sendung gar nicht so viel sprechen, sondern vor allem viel, viel, viel singen. Ich probe jetzt schon gemeinsam mit meiner Band, denn pro Show sind es ca. 40 Lieder, die wir anspielen werden. Ich bin also der musikalische Act und werde die Spiele singend auflösen. Auch das Studiopublikum wird mitfeiern und mitraten – es wird also Spiel, Spaß und Spannung für die ganze Familie!“

Neues Format

Lukas Schweighofer: „Ich freue mich auf dieses neue Format, auf Katie und ihre Band und auf die Promis, die sich hier einmal von einer ganz anderen Seite zeigen können. Denn bei vielen Promis weiß man wahrscheinlich gar nicht, dass sie musikalisch was draufhaben. Wir werden mit dem Publikum eine große Party feiern und man wird auch einiges über Musik lernen. Man kann es sich wie einen großen Familienspieleabend vorstellen, bei dem man in Teams zusammenspielt, jeder ein bisschen was weiß und auch jeder mitraten kann.“

Voller Körpereinsatz bei „Hier spielt die Musik“

In jeder der vier Shows treten drei Zweierteams – bestehend aus einem Promi und einem musikalischen Talent – gegeneinander an. Die Teams müssen bekannte Songs oder Interpreten verschiedenster Genres erraten, Fragen in Zusammenhang mit Musikstücken oder Bands beantworten und mit körperlichem Einsatz in Aktionsrunden den richtigen Ton treffen. Unterstützt werden sie von ihren jeweiligen Fanblöcken, mit deren Hilfe aus jeder Karaokechallenge eine stimmgewaltige Fankurve entsteht.

Katharina Straßer wird ihr musikalisches Können unter Beweis stellen: Gemeinsam mit einer Live-Band wird die ausgebildete Sängerin musikalisch durch die Show führen. An ihrer Seite Lukas Schweighofer, der sowohl Spielrunden als auch Punktestände unter Kontrolle haben wird.