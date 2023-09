Für November ist die Eröffnung auf der Landstraße geplant.

Linz. Lange haben die Linzer darauf gewartet: In die City kommt ein Starbucks. Eröffnung ist pünktlich zur Winterzeit, so können sich die Linzer und auch die Urlauber mit einem Cinnamon-Spiced-Latte oder anderen winterlichen Kaffeespezialitäten aufwärmen, wenn sie zum Shoppen in der Stadt sind. Der Standort ist bei der Mozartkreuzung.