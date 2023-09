''Love Island'' - Sylvie Meis wünscht sich, dass endlich 'geb*mst' wird

Moderatorin Sylvie Meis sorgt mit Derb-Sager für Lacher.

Love Island hat seinen ersten 'Skandal' und dieser wurde nicht etwa von einem der Kandidaten oder Kandidatinnen ausgelöst, sondern von niemand geringerem als Moderatorin Sylvie Meis. Diese hat in der aktuellen Staffel erstmals männlichen Moderatoren-Zuwachs durch Oli P. erhalten. Er wird während der Staffel insgesamt viermal im Zuge einer Live-Sendung in Erscheinung treten – so wie auch in Folge 1, die am Montag ausgestrahlt wurde.

Sylvie vergreift sich im Ton

Normalerweise kennt man eigenwillige Aussagen ja eher von den Protagonisten diverser Reality-Formate, aber dieses Mal leistete sich die 45-jährige TV-Beauty selbst einen kleinen "Fauxpas". Denn im lockeren Talk mit dem ehemaligen GZSZ-Star Oli P. an der Studio-Bar offenbarte Sylvie ihre Wünsche für die diesjährige Staffel. Dabei sagt sie: "Es ist jetzt meine dritte Staffel. Und es ist höchste Zeit, dass das endlich Mal passiert, also ich hoffe es von ganzen Herzen, dass da mal geb*mst wird bei Love Island", so die Moderatorin grad heraus. Oli P. kann nicht glauben, was er gerade gehört hat und muss sich erst einmal sammeln, wie im Video-Ausschnitt zu sehen ist:

Ein derber Sager, der sogleich Wellen auf 'X' (ehemals Twitter) schlug und selbst Comedy-Urgestein Oliver Kalkofe zu einer Replik veranlasste, die sagen wir mal ähnlich derb gelagert war.

Endlich sagt's mal eine!

Wozu machen die denn sonst den ganzen Scheiß bei @rtl2?

Doch nicht aus Sympathie für die tätowierten FickVersager!

Es geht ums BUMSEN für die Quote, Kinder!

Dafür wurden extra die teuren Nachtsichtkameras gekauft - also Lümmel raus und Pflicht erfüllen! https://t.co/bjDjRA2QWp — Oliver Kalkofe ???? (@twitkalk) September 11, 2023

Netz feiert 'Bums-Sager'

"Sylvie scheint sich nach mehrfacher Moderation des RTL2-Kult-Trash-Formats so richtig in der Materie wohlzufühlen", ist nur einer der Kommentare die sich zur "verbalen Entgleisung" finden lassen. Die Fans scheinen die Szene mit genau so viel Humor aufzunehmen, wie es wohl auch von Sylvie gemeint war.

Alle Infos zu 'Love Island 2023'

