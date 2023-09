Judith Williams begeistert mit Hip-Hop-Tanz

'Höhle der Löwen'-Star & Business Woman Williams begeistert mit 'Doja Cat' Tanz

Judith Williams ist die personifizierte Karriere-Frau. Dank Teleshopping, Kosmetikimperium und Start-Up-Show-Auftritten hat sich Williams in den letzten Jahrzehnten nicht nur Millionen erwirtschaftet, sondern auch tausende Fans für sich gewonnen. Diese wurden jetzt via TikTok auf eine ganz besondere Weise überrascht, denn gibt Williams dort in erster Linie gerne Business und Motivationstipps, zeigt sie sich diesmal ausgelassen und gelenkig.

Tanzerfahrung als Vorteil

In bunter Sommermontur tanzt sich Williams in Ekstase, doch wie ist das überhaupt möglich? Selten, dass CEOs und Wirtschaftstreibende so gelenkig sind, doch wer Williams kennt, weiß, dass Judith bereits mit 4 Jahren das erste Mal auf der Bühne stand und danach diversere Tanzerfahrungen sammelte (unter anderem Ballett an der Londoner Royal Academy of Music).

Virales Video zu 'Doja Cat'-Song

Passend zum aktuellen Hype Rund um Rapperin 'Doja Cat' hat sich Williams für ihre Performance keinen geringeren Song ausgesucht als 'Paint the Town red'. Jener Song mit dem Doja Cat gerade riesen erfolge feiert und auch Judith Williams zu einem viralen Tanz-Hit verhalf.