Mr. Musical Alfons Haider präsentiert: 'Musicals ‚Made in Austria'

„Musicals ‚Made in Austria‘“ um 22.05 Uhr in ORF 2

„Die größten Musical-Hits“ und „Die erfolgreichsten Musicals“ waren bereits Thema der vergangenen Ausgaben von Alfons Haiders neuer Reihe „Mr. Musical präsentiert“ – nun meldet sich der Entertainer mit der dritten Folge seiner Mottoshow zurück! Dabei stehen am Samstag, dem 16. September 2023, um 22.05 Uhr in ORF 2 „Musicals ‚Made in Austria‘“ auf dem Programm. Alfons Haider lädt wieder zu einer bunten und unterhaltsamen Reise durch die Welt des beliebten Genres.

Alfons im Talk mit den Stars & Kreativen

„Mr. Musical“ trifft dabei die Stars, die Kreativen im Hintergrund und prominente Fans. Einspielfilme liefern spannende und unterhaltsame Zusatzinfos, Show-Auftritte bringen das Musicalfieber in Österreichs Wohnzimmer. Dabei tritt der Entertainer auch selbst auf und präsentiert passend zum jeweiligen Motto seinen Lieblingstitel. In der nächsten Ausgabe der Reihe dreht sich alles um „Musicals über Legenden“.

Gastauftritte von Douwes, Kröger & Perman

Die in der dritten Ausgabe von Österreichs „Mr. Musical“ Alfons Haider vorgestellten Musicals können alle von sich behaupten: „I Am From Austria!“.

© APA/EXPA/MICHAEL GRUBER ×

Passend zum Thema der Sendung singt Pia Douwes „Ich gehör nur mir“ und gemeinsam mit Uwe Kröger „Wenn ich tanzen will“ aus „Elisabeth“, Musical-Star Lukas Perman präsentiert gemeinsam mit Kindern vom Salzburger Landestheater „Edelweiß“ aus „The Sound of Music“ und Musicaldarstellerin und Sängerin Carin Filipčić den Titel „I Am From Austria“ aus dem gleichnamigen Musical.

© ORF/Ali Schafler

Außerdem zu Gast auf dieser Tour durch die Geschichte: Die Urururur-Enkelin von Kaiserin Elisabeth Amelie Sophie Habsburg, Komponist Sylvester Levay, Komponist und Dirigent Christian Kolonovits, die Musical-Stars Mark Seibert und Drew Sarich sowie Theaterdirektor Peter Hofbauer. Abgerundet wird diese Folge mit Beiträgen aus den Musicals „Rebecca“, „Schikaneder“, „Vivaldi“, „Falco“, „Rudolf“ und „Tanz der Vampire“.

„Mr. Musical präsentiert: Musicals ‚Made in Austria‘“ (Samstag, 16. September 2023, 22.05 Uhr, ORF 2)