× Pulled Pork: So sau-geil ist der Pizzera & Jaus Film

Ab 6. Oktober rocken Pizzera & Jaus auch unsere Kinos. Mit ''Pulled Pork'' liefern sie eine schräge Strizzi Komödie zwischen Mord, Machtspielen und Polit-Korruption.

Die Pop-Charts haben Paul Pizzera und Otto Jaus längst erobert. Ab 6. Oktober starten sie auch gemeinsam im Kino durch. Star-Regisseur Andreas Schmied, der schon mit „Klammer“ oder „Love Machine“ für Kassenerfolge sorgte, hat ihnen die schräge Strizzi Komödie „Pulled Pork“ auf den Leib geschrieben. ÖSTERREICH hat den Austro-Film des Jahres schon gesehen.

Detektiv Flo Kienzl (Pizzera) versucht mit Hilfe seines Ziehbruders und Ex-Knackis Eddi Notsch (Jaus) den korrupten Schweinezüchter und Bürgermeisterkandidaten Benny Jagschitz (Gregor Seeberg) zu Fall zu bringen, der nicht nur Schweine im Stall, sondern Leichen im Keller und die Russenmafia im Whirlpool hat. Was schon in der Kurzbeschreibung als „Steirische Crime Comedy“ angekündigt wird, sorgt im Kino 100 Minuten lang für Action, Komik und Liebes-Alarm.

Pizzera darf in seiner Filmrolle auch Melissa Naschenweng, die als kesser Polizei-Leutnant „Mosikatze“ ihr Leinwanddebut feiert, küssen. Seine Ex-Freundin Valerie Huber, die im Film Naschenwengs Kollegin Meli spielt, sowieso: Heißer Liebes-Infight in einem Kartei-Raum inklusive. Bei Dreh waren sie ja nach ein Paar.

In 10 mehr oder weniger losen Kapiteln wollen die zerstrittenen Brüder am Tag der Grazer Bürgermeister Wahl das Geheimnis um ihre verschollene Schwester Samira (gizem Emre) klären. Die wollte ja als Staatsanwältin Jaklitschs dunkle Machenschaften aufdecken. Kienzl, einst „Klassenbester an der Polizeischule“ jetzt abgewrackter und in einem Wohnwagen hausender Privatdetektiv, wird dabei gleich mal in einen Mord verwickelt und von der Vergangenheit eingeholt: Golden Shower Bunga Party Video in Richtung Jagschitz inklusive. Notsch, der nach 18 Monaten Knast, mit Bewährungshelferin Eleni (Elisabeth Kanettis) ein neues Leben samt Baby plant, kommt ihm nur Widerwillig zur Hilfe.

In einem flotten Verwirrspiel zwischen Machtspielen, Russenmafia und Internet-Korruption rund um heiße „Cam Girls“ kommt der Schmäh nicht zu kurz: „Wenn dein Auto ein Pferd wäre, dann müsste man es erschießen.“ Dazu werden auch Polit-Themen wie H.C. Straches 3 Bier, „Basti“ oder die Chat-Affäre thematisiert. Pizzera hat „Pulled Pork“ als „die schweinischsten 100 Minuten eures Lebens“ angekündigt. Er sollte recht behalten: ein sau-geiler Film!