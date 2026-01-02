Dschungelcamp 2026 enthüllt: DAS sind die 12 Kandidaten

Jetzt ist es fix: Simone Ballack, Gil Ofarim, Hardy Krüger, Mirja du Mont und weitere Promis werden in das Ekelcamp gehen.

RTL hat die Kandidaten für das Dschungelcamp 2026 offiziell bekannt gegeben. Gil Ofarim, Mirja du Mont, Simone Ballack sowie neun weitere Prominente stellen sich dem Kampf um die begehrte Krone.

Mehr lesen:

Der Startschuss fällt am 23. Jänner 2026. Dann schickt der Sender erneut zwölf mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten in den australischen Urwald. Die 19. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ steht unter dem Motto „TV-Marathon des Jahres“ und verspricht über 17 Tage hinweg eine Mischung aus Ekelprüfungen, emotionalen Momenten und unerwarteten Erfolgen. Nun ist klar, wer sich dieser Herausforderung stellen wird – und das Teilnehmerfeld sorgt für Aufmerksamkeit.

Diese Prominenten ziehen 2026 ins Dschungelcamp ein

Besonders ein Name sorgt bereits im Vorfeld für rege Diskussionen: Musiker Gil Ofarim wagt den Schritt ins Camp. Der 43-Jährige, der zuletzt vor allem aufgrund eines Gerichtsverfahrens im öffentlichen Fokus stand, dürfte das Format nutzen wollen, um neue Facetten von sich zu zeigen. Ebenfalls mit dabei ist Simone Ballack (49), die frühere Ehefrau von Fußball-Ikone Michael Ballack. Die Unternehmerin gilt als Kandidatin, von der man persönliche Einblicke erwarten darf.





Schauspiel-Stars im Camp

Wie RTL am Freitagvormittag mitteilte, stellen sich zudem mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler dem Abenteuer Dschungel. Mit dabei sind Stephen Dürr (51), der einem breiten Publikum durch „GZSZ“ bekannt ist, Hardy Krüger (57) sowie Nicole Belstler-Boettcher (62), vielen noch in ihrer Rolle als Sandra Maiwald aus der „Lindenstraße“ in Erinnerung. Bereits vorab bestätigt war auch die Teilnahme von Mirja du Mont (49), ebenfalls aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, die nun das Fernsehstudio gegen eine Hängematte unter dem Sternenhimmel eintauscht.

Traditionell stark vertreten ist auch 2026 wieder die Reality-TV-Fraktion. Umut Tekin (28), bekannt aus „Temptation Island“, bringt bereits reichlich Drama-Erfahrung mit. Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33), dem Publikum aus verschiedenen Dating-Formaten vertraut, sorgen zusätzlich für Brisanz – nicht zuletzt wegen eines bekannten Fremdgehskandals. Komplettiert wird das Feld von Ariel (22), einem weiteren Reality-Star, der sich nun den Herausforderungen des Dschungels stellen will.