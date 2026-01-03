Berühmtester Elefant Afrikas mit 54 Jahren verstorben

Der Elefantenbulle Craig ist mit 54 Jahren verstorben. Er war einer der bekanntesten Elefanten Afrikas. Der Bulle starb laut Behördenangaben an den Folgen seines Alters.

Craig wurde 1972 geboren und gehörte zu einer gut erforschten Elefantenfamilie. Der Elefant wurde von Safari-Guides als außergewöhnlich ruhig für einen dominanten Bullen beschrieben, wodurch er zu einem wichtigen Symbol in der erfolgreichen Naturschutzarbeit wurde.

Craig gehörte zu der kleinen und seltenen Gruppe "Super Tuskers". Darunter versteht man Elefanten mit sehr großen Stoßzähnen. Seine Stoßzähne wogen jeweils mehr als 45 Kilogramm. Sie reichten knapp bis zum Boden und waren aus großer Entfernung im Nationalpark sichtbar.

Dank Getränkehersteller über Kenia hinaus bekannt

Das hohe Alter von Craig wird als Erfolg im Kampf gegen Wilderei angesehen. Der Bulle konnte mehrere Kälber zeugen, wodurch er seltene genetische Merkmale weitergegeben hat. Die Parkbehörden und die Unterstützung der lokalen Bevölkerung waren für sein Überleben essenziell.

Craig wurde 2021 über die Landesgrenzen von Kenia hinaus bekannt. Ein lokaler Getränkehersteller hat ihn symbolisch adoptiert, um auf den Schutz von Elefanten hinzuweisen.