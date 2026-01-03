Dreistes Pärchen hat Sex im Doppeldeckerbus

Dieser Vorfall in London sorgt für jede Menge Empörung.

In einem der berühmten roten Doppeldeckerbusse, die durch die Straßen der britischen Hauptstadt fahren, wurde ein junges Pärchen zu Silvester dabei beobachtet, wie es während der Fahrt Sex hatte – und das offenbar ungeniert im oberen Bereich des Busses vor anderen Fahrgästen und Passanten.

Wie mehrere Augenzeugen und ein Video, das in sozialen Netzwerken die Runde macht, zeigen, saß das Paar im hinteren Bereich des Busses, als es sich körperlich näherkam. Einige Umstehende filmten die Szene mit ihren Smartphones. Dem Paar – teils verdeckt mit Winterkleidung – störte es auch nicht, dass andere Fahrgäste und Menschen auf der Straße Einblick hatten.

Große Empörung

Anwohner und Beobachter zeigten sich über den Vorfall irritiert und teils verärgert. In Kommentaren wird die Aktion als „Respektlosigkeit gegenüber Mitmenschen“ und „ungeheuerlich“ bezeichnet, manche rieten dem Paar, für intime Momente eher ein privates Umfeld – etwa ein Hotelzimmer – zu wählen.

Die Verkehrsgesellschaft Transport for London (TfL) bestätigte, dass man den Vorfall prüfe. In Zusammenarbeit mit dem Busunternehmen und der Metropolitan Police sei man der Sache nachgegangen. Allerdings haben die Ermittler den Fall inzwischen eingestellt, da es keine konkreten Hinweise für strafrechtlich verwertbare Absichten gab.

Rechtlich gesehen kann sexuelles Verhalten in der Öffentlichkeit in Großbritannien als sogenannte „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ gelten und strafbar sein – abhängig von den Umständen und der Bewertung im Einzelfall.