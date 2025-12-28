Feuer-Drama in Alterlaa: Todesopfer noch nicht identifiziert

Auch die genaue Brandursache konnte aufgrund der völlig abgefackelten Wohnung noch nicht festgestellt werden.

Der Brand in einem Wohnblock in Alt Erlaa in Liesing sorgte am Abend des Stefanietags für einen Großeinsatz. Das Feuer dürfte in einer Wohnung im neunten Stock ausgebrochen sein und hatte sich schnell auch auf andere Balkone oberhalb ausgebreitet. Die Flammen waren in der ganzen Gegend zu sehen, unzählige Notrufe gingen bei der Feuerwehr ein.

© APA

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Stadt Wien | Feuerwehr

Als die rund 80 Einsatzkräfte mit 18 Fahrzeugen vor Ort waren, standen bereits einige Balkone über drei Etagen hinweg in Flammen. Mehrere Personen mussten aus dem Gebäude gerettet werden. 53 Betroffene wurden von der Berufsrettung betreut. Eine Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste ins Spital. Ein Hase konnte auch noch rechtzeitig aus einer der Wohnungen befreit werden.

Wohnung völlig zerstört: Brandursache unklar

Tragisch endete das Flammen-Inferno in den bekannten Liesinger Wohnbauten für eine Pensionistin. Ihre Leiche wurde am Ende der Löscharbeiten auf dem Balkon gefunden, wo der Brand ausgebrochen war.

© Viyana Manset Haber

© Stadt Wien | Feuerwehr

Bis jetzt konnte auch aufgrund der schweren Verbrennungen ihre Identität noch nicht festgestellt werden. Es dürfte sich aber um die 76-jährige, alleinstehende Bewohnerin handeln. Ihre sehr vollgeräumte Wohnung, in der sich das Feuer rasant ausbreiten konnte, wurde bei dem Brand völlig zerstört. Deshalb war es den Ermittlern auch am Sonntag noch nicht möglich, die genaue Brandursache festzustellen.

Der Einsatz war erst nach Stunden beendet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.