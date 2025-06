"Ich liebe dich": Heidi Klum auf Tüchfühlung mit Ex-Mann Seal

Die Model-Mama und der Schmusesänger wurden gemeinsam bei der Abschlussfeier ihres Sohnes Johan gesehen.

Ein Hoch auf die Familie! Beim Highschool-Abschluss ihres Sohnes Johan (18) zeigten sich Heidi Klum (52) und Seal (62) in Los Angeles so vertraut wie schon lange nicht mehr. Händchenhalten? Nein. Aber eine innige Umarmung und warme Worte – ein seltener Anblick nach einer Trennung, die bereits 13 Jahre zurückliegt.

Mehr lesen:

Bei der emotionalen Abschlussfeier ließen das Supermodel und der Sänger alte Differenzen für einen Tag ruhen. Gemeinsam gratulierten sie ihrem Sohn – sichtlich stolz und überraschend freundschaftlich.

Liebesbekenntnisse

Was das ehemalige Paar da so herzlich zueinander sagte, blieb nicht unbemerkt: Eine britische Lippenleserin, Jacqueline Press, das Video des Treffens analysiert. Gegenüber Bild, verrät sie ihre Einschätzung: Seal machte seiner Ex ein liebevolles Kompliment. „Wirklich, wirklich schön, wirklich gut … das tust du wirklich.“

Heidis Antwort: „Manchmal … gib mir eine Umarmung.“ Dann: „Ich liebe dich auch.“ Seal soll ihr sogar noch etwas ins Ohr geflüstert haben, woraufhin Klum herzlich lächelte. Auch wenn der genaue Wortlaut nicht bestätigt ist – der Umgang war zweifellos herzlich.

Gemeinsame Kinder, gemeinsamer Stolz

Mit dabei bei der Feier waren auch Johans Geschwister: Leni (21), Henry (19) und Lou (15). Die Patchwork-Familie zeigte sich geschlossen – ein seltenes, aber positives Bild nach Jahren öffentlicher Spannungen.

Klum und Seal hatten 2005 geheiratet, ihre Trennung folgte 2012. In Interviews sprach Seal später offen darüber, dass es bei der Kindererziehung oft an „echtem Teamwork“ gefehlt habe. Umso erfreulicher, dass die beiden an diesem besonderen Tag wieder wie ein Team wirkten.

Vergangenheit ruht – zumindest für einen Moment

Vielleicht war es nur der feierliche Anlass, vielleicht ein echtes Zeichen der Versöhnung: Die Aufnahmen vom gemeinsamen Auftritt lassen jedenfalls hoffen, dass alte Konflikte hinter den Kulissen beigelegt wurden – oder zumindest ruhen. Denn wenn es um ihre Kinder geht, scheinen Heidi Klum und Seal doch wieder an einem Strang zu ziehen.