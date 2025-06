Liebes-Aus! Jetzt spricht Kaulitz Klartext

Heidi Klums Schwager verrät vor der zweiten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz", was tatsächlich zwischen ihm und Marc Eggers vorgefallen ist.

Die Beziehung zwischen Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) und Model sowie „Let’s Dance“-Star Marc Eggers (38) sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Spekulationen – und Schlagzeilen. Bereits beim Oktoberfest 2023 wurden die beiden turtelnd gesichtet. Spätestens mit der Veröffentlichung der ersten Staffel der Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“ war klar: Ja, da lief etwas.

Liebes-Comeback mit Ablaufdatum

2024 folgte ein kurzer Annäherungsversuch – doch das Liebescomeback hielt nicht lange. Noch vor Jahresende war wieder alles aus. Die genauen Gründe für das Beziehungs-Aus blieben lange ein Rätsel. Doch nun, kurz vor dem Start der zweiten Staffel, wird Bill Kaulitz im Interview mit RTL ungewohnt offen: „Für mich ist das ja meine Realität. Also ich wurde wirklich verlassen, betrogen, stehengelassen.“

Ein Satz, der tief blicken lässt. Auch Bruder Tom Kaulitz sieht die Dinge kritisch – und spricht aus, was sich viele denken. „Es könnten bei Bill 100 Red Flags sein und eine grüne – und er würde trotzdem auf die grüne losgehen.“





Ein wiederkehrendes Muster: Untreue

Es ist nicht das erste Mal, dass der Musiker das Thema Betrug in Beziehungen anspricht. Bereits in einer Folge des gemeinsamen Podcasts „Kaulitz Hills“ ließ Bill aufhorchen:„Ich wurde in jeder meiner Beziehungen betrogen. Wirklich in jeder.“

Er habe nie selbst Schluss gemacht, sondern sei immer durch Untreue zum Ende gezwungen worden. „Ich habe immer im Nachhinein rausgefunden: Ah, der hat mich betrogen, der hat mich beschissen, der hat mich hintergangen.“

Auch wenn Bill keine Namen nennt, liegt die Vermutung nahe, dass auch die Verbindung zu Marc Eggers unter diesen Umständen zerbrach – sofern Bill ihn überhaupt als festen Partner sah.

Eine Wunde, die nicht heilt

Die emotionalen Narben sitzen tief. Im Interview spricht Kaulitz offen davon, wie sehr ihn diese Erfahrungen geprägt haben: „Das ist eine offene Wunde, die mal heilen müsste.“ Für ihn sei es besonders schmerzhaft, nie selbst die Kontrolle über das Ende einer Beziehung gehabt zu haben. Stattdessen sei er jedes Mal vor vollendete Tatsachen gestellt worden.

Fazit: Keine einvernehmliche Trennung

Auch wenn keine konkreten Vorwürfe erhoben werden, scheint klar: Die Trennung von Marc Eggers war für Bill alles andere als einvernehmlich. Die Aussagen des Musikers deuten auf tiefe Verletzungen und wiederkehrende Muster hin – vor allem das Gefühl, in Beziehungen immer wieder hintergangen zu werden.





Mit dem Start der zweiten Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ dürfte das Interesse an Bills Privatleben nicht weniger werden. Eines ist jedenfalls sicher: Er hat noch nicht abgeschlossen.