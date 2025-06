Bill Kaulitz als erster deutscher Mann allein auf „Vogue Germany“-Cover

Mit seinem neuesten Coup setzt Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) ein klares Statement – nicht nur modisch, sondern auch historisch. Der Musiker ist der erste deutsche Mann, der allein das Cover der „Vogue Germany“ ziert

Für das besondere Shooting reiste Kaulitz an den Ort zurück, an dem seine Karriere begann: in seine ostdeutsche Heimat Loitsche bei Magdeburg. Das Fotoshooting für die Sommer-Ausgabe der „Vogue“ (ab 21. Juni erhältlich) ist ein persönliches Highlight für den Künstler. „Ich bin aufgeregt“, sagt Kaulitz in einem Instagram-Clip, als er das fertige Magazin zum ersten Mal in Händen hält. Der besondere Clou: Die Bilder wurden in authentischer Kulisse aufgenommen – einem Tagebau-Bagger, einem Bahnhof und sogar einem Garagenkomplex nahe seiner Heimat. Das Titelbild entstand auf dem sogenannten Kaliberg, einem imposanten Salzabfallhügel aus dem örtlichen Bergbau.

Ein weiterer Hingucker: Auf einem der Fotos trägt Kaulitz ein DHL-Shirt der Luxusmarke Vetements – eine ironische, aber bewusst gewählte Hommage an deutsche Popkultur und Alltagsästhetik. Für das Cover hingegen kleidete ihn das Berliner Avantgarde-Label GmbH in ein komplett schwarzes Outfit – passend zum Thema „German Styles“.

„Es war mein absoluter Wunsch, dieses Cover zu machen“, schwärmt Kaulitz. Die emotionale Reise in seine Kindheit wurde von seinem langjährigen Freund Andreas Gühne begleitet, der sich in der Titelstory rührend über Bills Entwicklung äußert: „Ich habe gesehen, wie er gewachsen ist und wie gut es ihm jetzt tut, einfach er selbst sein zu können.“

Bill Kaulitz, der heute in Los Angeles lebt, ist nicht nur als Musiker erfolgreich, sondern längst eine Stilikone und Reality-Star. Gemeinsam mit Zwillingsbruder Tom Kaulitz und dessen Ehefrau Heidi Klum steht er regelmäßig im Rampenlicht. Am Dienstag feiert die zweite Staffel der Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ Premiere – ein weiteres Kapitel in der schillernden Karriere des Ausnahmetalents.