DIESE Austro-Models stehen im GNTM-Finale!

Pierre und Magdalena haben es ins Finale von Heidi Klums Casting-Show geschafft. Die beiden Models aus Wien haben gute Chancen auf den Sieg und damit auf einen lukrativen Model-Vertrag

Die Spannung steigt: Nur noch wenige Tage bis zum großen Live-Finale von „Germany’s Next Topmodel“. Am Donnerstag flimmerte das Halbfinale über die Bildschirme – mit harten Challenges, emotionalen Momenten und zwei Abschieden. Im Fokus der Folge: das alles entscheidende Covershooting für die „Harper’s Bazaar“. Vor der Kamera mussten die Halbfinalisten in einer aufwendigen „Road Movie“-Kulisse mit Oldtimer ihr Bestes geben. Unterstützt wurde Heidi Klum (52) dabei von Kerstin Schneider, der Chefredakteurin des Modemagazins, die als Gastjurorin mitentschied, wer weiterkommt.

Auch modisch war Fingerspitzengefühl gefragt. Mit 1.500 Euro Budget und nur zwei Stunden Zeit mussten sich die Kandidaten zwei komplette Outfits – für Tag und Nacht – zusammenstellen. Eine Aufgabe, die besonders Pierre aus Wien forderte: „Ich bin so überfordert“, gestand der 22-Jährige. Trotzdem überzeugte er Jury und Publikum – und sicherte sich seinen Platz im Finale. Ebenfalls weiter ist Magdalena (21), ebenfalls aus Wien. Nach ihrem überzeugenden Auftritt beim Shooting konnte sie ihr Glück kaum fassen: „Was hier passiert, fühlt sich einfach surreal an.“

Für Eliob und Canel endete die Reise kurz vor dem Ziel. Die übrigen sechs Models haben es geschafft und stehen im Finale am 19. Juni in Köln. Damit stehen die sechs Finalistinnen und Finalisten fest: Pierre, Magdalena, Moritz, Jannik, Dani und Zoe. Sie alle kämpfen kommenden Donnerstag live in Köln um den Titel „Germany’s Next Topmodel“ 2025.