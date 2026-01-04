Paukenschlag: Bayern-Star vor Blitz-Abschied im Winter

Der Verteidiger könnte München schon im Jänner verlassen.

Nach seinem Wechsel von Neapel zum FC Bayern war Kim Min-jae in seinen ersten beiden Saisonen Stammspieler, in der aktuellen Spielzeit stand der Südkoreaner allerdings erst sechs Mal in der Startelf. Nun könnte der 29-Jährige den deutschen Meister schon im Jänner verlassen.

Milan will Kim

Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, will der AC Mailand Kim leihweise verpflichten. Die Italiener suchen einen international erprobten Spieler, der die Serie A bereits kennt – Kim wäre dabei ein idealer Kandidat.

Wie die BILD berichtet, wehrt sich Bayern-Coach Kompany derzeit jedoch noch gegen einen Abgang. Die Münchner sind in der Verteidigung knapp besetzt, zudem ist unklar, ob Upamecano seinen Vertrag verlängert. Kim wird die Bayern deshalb nur bei einem Angebot in der Größenordnung von 50 Millionen Euro verlassen.