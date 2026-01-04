Paukenschlag: Bayern-Star deutet Vertragsverlängerung an

Über die Zukunft von Harry Kane wurde in der letzten Zeit viel spekuliert. Nun hat der Engländer angedeutet, dass eine Vertragsverlängerung fast sicher ist.

Wie die "Bild" berichtet, hat Bayern-Star Harry Kane (32) beim Fanklub-Besuch die Bombe platzen lassen. Der Engländer kann sich eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister sehr gut vorstellen.

Kane war dabei beim Bayern-Fanklub "Red White Bombers" rund 100 Kilometer nördlich von München zu Besuch. Der Super-Torjäger wurde von den 500 Fans mit Blaskapelle und "Harry Kane, Harry Kane"-Sprechchören feierlich begrüßt. Er genoss dies sichtlich.

Winterpause genossen

Die Winterpause hat laut eigenen Angaben ihm gut getan. Kane meinte: "Die Winterpause ist großartig für die mentale Erholung. Wir hatten viele Spiele und waren sehr erfolgreich, da ist es toll, mal durchzuschnaufen und die Batterie wieder aufzuladen. Ich hatte eine tolle Zeit mit der Familie, habe etwas Golf gespielt. In der Premier League hat man das nicht, da spielt man durch, deshalb ist das eine schöne Sache."

Der Engländer hat auch ein klares Ziel für die restliche Saison: Das Triple. Kane betonte: "Ich will alle drei Trophäen mit Bayern gewinnen! Wir hatten einen tollen Start, es läuft sehr, sehr gut. Wir haben harte Arbeit vor uns, aber ich bin sehr zuversichtlich!"

"Das ist ganz sicher möglich"

Gegen Ende des Besuchs kam die entscheidende Frage. Wird Kane auch über 2027 in München bleiben? Gegenüber der "Bild" antwortete der Stürmer: "Es ist natürlich klar, dass es viel Gerede jetzt geben wird über meinen Vertrag. Ich genieße es hier wirklich sehr! Ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, irgendwo anders zu sein. Und Tage wie dieser verfestigen das, wenn ich die Unterstützung der Fans sehe."

Kane setzte fort: "Das ist ganz sicher möglich! 100 Prozent. Es werden Gespräche geführt werden müssen. Das wird passieren. Mein Fokus ist jetzt auf dieser Saison. Aber es gibt momentan keinen Ort, wo ich lieber wäre!"

"Es ist sehr hart"

Neben dem Triple hat der Bayern-Star ein weiteres Ziel für diese Saison. Er will endlich richtig Deutsch sprechen. Über seinen Fortschritt sagte Kane: "Es ist sehr hart, um ehrlich zu sein. Aber ich versuche, weiter zwei Unterrichtsstunden pro Woche zu machen. Ich bin an einem Punkt, wo ich anfange, mehr und mehr zu verstehen, wenn die Jungs in der Kabine reden."

Bis zum Saisonende will er sein erstes Interview auf Deutsch führen können: "Ich hoffe, dass ich Richtung Ende der Saison in der Lage bin, eine kurze Unterhaltung zu führen oder ein erstes Interview in Deutsch zu geben. Ich mache mir da jetzt selber etwas Druck!"