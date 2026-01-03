Transfer-Hammer: FC Bayern holt neuen Stürmer

Der deutsche Meister verkündet überraschend einen Winter-Transfer.
Nachdem Sportvorstand Max Eberl vor wenigen Wochen noch Winter-Neuzugänge ausgeschlossen hatte, schlug der FC Bayern nun doch auf dem Transfermarkt zu. Der 18-jährige Stürmer Bara Sapoko Ndiaye kommt leihweise nach München und erhält vorerst einen Vertrag bis Juni.
Talent aus Afrika
Ndiaye gilt als großes Talent und kommt von den Gambinos Stars Africa – einer Fußball-Akademie in Gambia in Westafrika. Der 18-Jährige soll mit den Profis trainieren, wird aber wohl nicht regelmäßig zum Einsatz kommen.
Der überraschende Transfer wird im Rahmen der Kooperation der Gambinos Stars Africa mit Red & Gold Football abgewickelt. Dabei handelt es sich um ein Joint Venture des FC Bayern mit dem Los Angeles FC. Das Ziel von Red & Gold ist die Förderung junger Talente, oftmals werden die Spieler an Vereine Netzwerk verliehen. Dazu gehört mit dem FC Wacker Innsbruck auch ein heimischer Klub.