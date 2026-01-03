Paukenschlag um Harry Kane: SO reich ist der Bayern-Star wirklich

Harry Kane trifft nicht nur am Platz, sondern auch abseits davon. Neue Zahlen aus England geben Einblick in Firmen, Investments und Werbedeals des Bayern-Stürmers.

Die britische Zeitung „The Sun“ veröffentlichte Details zum Vermögen von Harry Kane. Demnach stammen seine Einnahmen nicht nur aus dem Fußball, sondern auch aus mehreren Firmen und lukrativen Werbeverträgen.

Bereits im Mai des vergangenen Jahres wurde Kane laut „Sunday Times Rich List“ zu den vermögendsten Menschen mit Sitz im Vereinigten Königreich gezählt.

Eigene Firmen aufgebaut

Kane besitzt mit HK28 Limited eine Firma zur Verwaltung seiner Bildrechte. Laut „The Sun“ wies das Unternehmen Ende 2024 ein Eigenkapital von umgerechnet über 13 Millionen Euro auf. Zusätzlich gründete der englische Nationalspieler die Immobilienfirma Edward James Investment. Deren Wert wird auf rund 17,2 Millionen Euro beziffert.

Immobilien und Gewinne

Das Investment-Portfolio dieser Firma stieg von rund 3,2 Millionen Euro im Jahr 2023 auf etwa 5,8 Millionen Euro im Jahr 2024. Für 2024 tätigte Kane Immobilien-Investitionen im Wert von rund 17,2 Millionen Euro. Die Immobilienbilanz fiel dabei mit rund 2,5 Millionen Euro positiv aus.

Steuern und Rücklagen

Im Zuge seiner unternehmerischen Tätigkeit zahlte Kane laut „The Sun“ rund 649.000 Euro Körperschaftssteuer. Daraus schließt die Zeitung auf einen Vorsteuergewinn von umgerechnet etwa 2,6 Millionen Euro. Zudem sollen sich rund 829.000 Euro auf einem Firmenkonto befinden.

Werbedeals und Bayern-Gehalt

Neben seinen Firmen profitiert Kane von mehreren Werbeverträgen. 2023 unterschrieb er einen lebenslangen Deal mit der Marke Skechers. Weitere Partnerschaften bestehen mit Mars, Nike und der deutschen Firma 3Bears Foods GmbH, bei der er seit 2024 Markenbotschafter und Gesellschafter ist. Zusätzlich erhält Kane sein Gehalt beim FC Bayern, das laut Schätzungen bei rund 25 Millionen Euro pro Jahr liegen soll. Sein Vertrag läuft bis Juni 2027.