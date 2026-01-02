Das ist an den Chelsea-Gerüchten um Jürgen Klopp und Zinedine Zidane dran

Der FC Chelsea hat sich nach 18 Monaten von Cheftrainer Enzo Maresca getrennt. Während die Suche nach einem Nachfolger läuft, geht es auch um einige prominente Namen.

Enzo Maresca wurde im Juni 2024 als Cheftrainer des FC Chelsea verpflichtet und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag.

Am Donnerstag verabschiedete sich der 45-Jährige von seiner Mannschaft, ehe der Klub seine Trennung offiziell bestätigte.

Klub-WM-Erfolge unter Maresca

In der Mitteilung verwies Chelsea auf die Conference-League- und Klub-WM-Erfolge unter Marescas Führung, nannte aber auch eine schwache Ergebnisserie als Grund für die Entscheidung. „With key objectives still to play for across four competitions including qualification for Champions League football, Enzo and the Club believe a change gives the team the best chance of getting the season back on track“, hieß es im Statement.

Suche nach dauerhafter Lösung

Laut The Telegraph will Chelsea keinen Interimstrainer bis zum Ende der Saison 2025/26 einsetzen. Stattdessen soll rasch ein neuer Cheftrainer verpflichtet werden. Dafür arbeite der Klub mit einer Shortlist potenzieller Kandidaten.

Zu den Namen, die als mögliche Nachfolger genannt werden, zählt dem Bericht zufolge Strasbourg-Trainer Liam Rosenior. Er gilt nach einer erfolgreichen Phase beim Ligue-1-Klub als einer der führenden Kandidaten.

Mehrere Namen gehandelt

Auch Oliver Glasner, Andoni Iraola und der frühere Chelsea-Spieler Cesc Fàbregas werden von Buchmachern als Favoriten geführt. Gleichzeitig sollen laut The Telegraph einige prominente Trainer ausgeschlossen sein.

Demnach plane Chelsea keinen sogenannten „Star-Namen“ zu verpflichten.

Damit gelten unter anderem Jürgen Klopp und Zinedine Zidane laut Bericht nicht als Kandidaten für den Trainerposten an der Stamford Bridge.