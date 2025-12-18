Alles zu oe24VIP
Jürgen Klopp
Riesen-Wirbel!

Klopp und Red Bull lassen 76 Jahre altes Stadion abreißen

18.12.25, 16:05
Red Bull lässt für seine neuen Ziele ein legendäres Stadion abreißen - die Aufregung ist groß.

Jürgen Klopp kämpft bei Red Bull an vielen Fronten. Sein neuestes Projekt sorgt allerdings für viel Aufregung. Denn für einen neuen Fußball-Tempel lässt der Konzern ein 74-jähriges Fußballstadion einfach abreißen.

Die Bullen sollen in dem neuen Luxus-Tempel eine neue Heimat erhalten. Seit Dienstag sind die Pläne bekannt und wurden mit der Öffentlichkeit geteilt, in spätestens fünf Jahren soll die neue Arena eröffnet werden.

15.000-Zuschauer-Stadion ist Geschichte

Weichen muss dafür das 1949 errichtete Estadio Nabi Abi Chedid 80 Kilometer nördlich von Sao Paulo, wo der brasilianische Erstligist Red Bull Bragantino zukünftig seine Heimspiele austragen wird. Statt dem in die Jahre gekommenen 15.000-Zuschauer-Stadion wird durch ein wahres Schmuckstück ersetzt.

VIP-Boxen, unterirdische Parkplätze und Platz für etwa 20.000 Fans soll die neue Arena umfassen. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und das alte Stadion ist bereits abgerissen. Vor dem Abriss investierte Red Bull bereits 500.000 Euro in den letzten sechs Jahren in das alte Stadion.

