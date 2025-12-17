Gänsehaut im Musikverein: 650 Kinder singen mit Elīna Garanča

Im Rahmen des Projekts „The Power of Music“ stand ein weihnachtliches Sing-Along-Konzert im Zeichen kultureller Teilhabe und aktiven Mitwirkens junger Menschen.

Am 16. Dezember fand im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins bereits zum zweiten Mal ein weihnachtliches Sing-Along-Konzert im Rahmen des gemeinsamen Projekts „The Power of Music“ von CAPE 10 und dem Musikverein Wien statt. Rund 650 Schülerinnen und Schüler aus Schulen des zehnten Wiener Gemeindebezirks nahmen an der Veranstaltung teil und gestalteten das Konzert aktiv mit.

Garanča als Highlight

Die musikalische Leitung übernahm Musikvermittler Albert Landertinger gemeinsam mit dem Linzer Torten Orchester. Unterstützt wurden sie vom Schulchor „MiMiX“ der Musik- und Informatikmittelschule Wendstattgasse aus Favoriten. Als besonderer Programmpunkt erwies sich die gemeinsame Performance der Kinder mit der Mezzosopranistin Elīna Garanča, die zugleich als Schirmherrin des Projekts fungiert.

Elina Garanca verzauberte mit ihrer Stimme. © Julia Wesely

Förderprogramm

Das Konzert bildete den Höhepunkt eines ganzjährigen Musikförderprogramms, das Kindern aus Favoriten den Zugang zu kulturellen Angeboten ermöglicht. Die Veranstaltung war als interaktives Mitmach-Konzert konzipiert: Lieder und Choreografien wurden im Vorfeld im Unterricht erarbeitet, sodass die Schülerinnen und Schüler aktiv am musikalischen Geschehen teilnehmen konnten.

„The Power of Music“ ist als fünfjähriges Kooperationsprojekt von CAPE 10 und dem Musikverein Wien angelegt. Es richtet sich an Volksschulen aus dem 10. Bezirk und bietet jährlich rund 400 Kindern die Möglichkeit, im Verlauf eines Schuljahres an sieben kostenfreien Mitmach-Konzerten im CAPE 10 und im Musikverein teilzunehmen. Ergänzend dazu werden Pädagoginnen und Pädagogen in Workshops auf die Konzerte vorbereitet und bei der Integration musikalischer Inhalte in den Unterricht unterstützt.