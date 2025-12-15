Kleine Matilda Opfer des Bondi-Massakers

Bei dem verheerenden Anschlag am Strand Bondi Beach in Sydney starben insgesamt 16 Menschen. Darunter die 10-jährige Matilda, die bei dem Massaker erschossen wurde.

Australien. Bei einem tödlichen Anschlag während eines Chanukka-Festes am Bondi Beach in Sydney ist am Sonntag die zehnjährige Matilda getötet worden. Insgesamt starben bei dem Attentat 16 Personen, 42 weitere wurden verletzt in Spitäler gebracht. Die beiden Täter waren nach Behördenangaben 50 und 24 Jahre alt. Es habe sich um Vater und Sohn gehandelt, berichtete die Polizei auf einer Pressekonferenz. Der 50-Jährige sei getötet worden, der jüngere Täter befinde sich in kritischem Zustand. Australiens Premierminister Anthony Albanese bezeichnete die Tat als "bösartigen Akt des Antisemitismus" und Terrors.

Das Chanukka-Fest der jüdischen Gemeinde, geprägt von Lichtern, Musik und familiärer Atmosphäre, verwandelte sich innerhalb weniger Augenblicke in einen Albtraum, als Schüsse fielen. Unter den Opfern wurde auch Matilda schwer verletzt. Trotz intensiver Bemühungen der Ärzte in einem Kinderkrankenhaus erlag sie später ihren Verletzungen. Ihre Familie steht unter Schock, der Verlust hat tiefe Trauer ausgelöst.

"Meine Familie hat eine große Tragödie erlebt"

Die 10-jährige Matilda liebte Bienen und besaß ein Kuscheltier – passend zu ihrem zweiten Namen "Bee", berichtet die deutsche "Bild"-Zeitung. "Meine Familie hat eine große Tragödie erlebt. Gestern wurde meine geliebte Nichte Matilda bei einem Terroranschlag am Bondi Beach getötet. Ich weiß nicht, wie wir diese Trauer überstehen sollen", schreibt Matildas Tante dem Medienbericht zufolge via Facebook.

Ein Lehrerin Matildas erinnert sich an die 10-Jährige als "aufgewecktes, fröhliches und temperamentvolles Kind, das allen Menschen in seiner Umgebung Freude bereitete". Die Pädagogin richtete auf der Seite "GoFundMe" eine Spendenaktion ein, um Matildas Mutter zu unterstützen. Innerhalb weniger Stunden kamen mehr als 100.000 Dollar (umgerechnet etwa 85.000 Euro) zusammen.