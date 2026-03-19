Einbruch in Kläranlage: "Netter" Dieb hinterlässt zwei Kisten Bier

Ein Klärwerk in Arnstdorf, Deutschland, erlebte einen ungewöhnlichen Diebstahl. Eine Person hat nicht nur Gegenstände gestohlen, sondern auch zwei Kisten Bier als eine Wiedergutmachung hinterlassen.

Das Bürogebäude eines Klärwerks in Arnstdorf, Deutschland, wurde Opfer eines Diebstahls. Dabei fehlte das Bargeld aus der Kaffeekasse, ein neuer Akkuschrauber sowie ein Spezial-Ladekabel. Der Schaden soll sich auf etwa 100 Euro belaufen. Doch der Täter hat nicht nur Dinge mitgenommen, sondern auch etwas hinterlassen.

Für Verwunderung sorgten zwei Kisten Bier einer lokalen Brauerei neben dem Kühlschrank, die plötzlich da waren. Die Mitarbeiter vermuteten zuerst, dass ein Kollege die Kisten als Dank zurückgelassen habe.

Täter mit möglichem Insiderwissen

Der Bürgermeister Christoph Brunner beschreibt: "Da auch das gesamte Personal diese Kästen nicht hinterlegt hat und jetzt auch niemand den Akkuschrauber mitgenommen hat, sind wir natürlich tätig geworden und haben Kontakt mit der Polizei aufgenommen."

Die Ermittler stehen vor einem Mysterium. Die Anlage ist mit einem Zaun und Wassergraben gesichert. Eine Überwachungskamera wurde verstellt, obwohl die nichts abspeichert. Laut der Polizei soll es sich um eine Tat von gewisser krimineller Energie handeln. Möglicherweise hatte er auch Insiderwissen.

Polizei ermittelt weiter

Wieso der Täter die Kisten Bier zurückgelassen hat, ist bisher unklar. Bernhard Huber von der Polizeiinspektion Eggenfelden meint: "Die Intention von dem Täter, warum er das Bier dagelassen hat, das sind Vermutungen in alle Richtungen. Vielleicht wollte er einen kleinen Beitrag zur Wiedergutmachung für diesen Beuteschaden hinterlassen."

Eine Flasche wurde als Beweismittel mitgenommen. Der Rest gilt als Fundsache der Gemeinde. Vorerst wird das Bier nicht konsumiert. Brunner kündigt an: "Wir haben uns darauf verständigt, dass wir, wenn überhaupt, erst dann trinken, wenn die Sache aufgeklärt ist."