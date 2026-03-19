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Schweinekopf
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10.000 Euro Kopfgeld

Schweinekopf vor Wohnung von türkischer Familie: Täter gesucht

19.03.26, 11:14
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Der Bürgermeister von Hall in Tirol lobte bereits 10.000 Euro aus. 

Ein abgetrennter Schweinekopf sorgt derzeit in Hall in Tirol für großen Wirbel. Der Teil des toten Tieres wurde nämlich in der Nacht auf letzten Donnerstag vor die Wohnungstüre einer türkischen Familie gelegt. Dazu ein Zettel mit einer klar rassistischen Botschaft: "Happy Ramadan ihr Affen". Der Vorfall ereignete sich mitten im muslimischen Fastenmonat Ramadan. Bisher fehlt von dem Täter allerdings noch jede Spur. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. 

Der Bürgermeister der Bezirkshauptstadt, Christian Margreiter (Für Hall), verurteilte den Vorfall und lobte bereits 10.000 Euro für einen Hinweis auf die Täterschaft aus, berichteten mehrere Medien. Die Summe will er aus eigener Tasche bezahlen. Kritik kam auch von den Grünen, die den Vorfall verurteilten. Kommende Woche soll zudem am Oberen Stadtplatz in Hall eine Kundgebung gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit stattfinden.

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