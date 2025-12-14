Alles zu oe24VIP
Anschlag Sydney
Schuss-Attentäter

Terroristen von Sydney waren Vater und Sohn

14.12.25, 21:52
Nach dem tödlichen Angriff am Bondi Beach in Sydney gibt es neue Erkenntnisse zu den Terroristen.  

Wie die Polizei am Sonntag bestätigte, handelt es sich bei den Angreifern um Vater und Sohn. Der Vater besaß eine Waffenbesitzkarte, sagte der Polizeichef von New South Wales, Mal Lanyon, auf einer Pressekonferenz. 

Vater und Sohn 

Der 50-jährige Vater kam bei dem Einsatz der Sicherheitskräfte ums Leben. Sein 24-jähriger Sohn wurde schwer verletzt und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Laut Polizeiangaben ist sein Zustand kritisch, aber stabil.

Radikalisierung der beiden Männer  

Weitere Details zur Tat, zum Motiv sowie zur Radikalisierung der beiden Männer wurden zunächst nicht bekannt gegeben. 

16 Menschen kamen ums Leben

Der Terror-Angriff hatte am ersten Tag des jüdischen Lichterfests Chanukkah stattgefunden und weltweit Entsetzen ausgelöst. Insgesamt kamen 16 Menschen ums Leben.

