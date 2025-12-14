Forscher rätseln: Das Universum ist voll erdähnlicher Planeten – Wo verstecken sich die Aliens?

Neue Forschung zeigt: Eine gewaltige Supernova könnte nicht nur unsere Erde geprägt haben – solche kosmischen Ereignisse sind offenbar viel häufiger als gedacht. Bedeutet das, dass da draußen unzählige erdähnliche Welten existieren könnten?

Eine Supernova – die Explosion eines massereichen Sterns – könnte der entscheidende Auslöser für die Entstehung unseres eigenen Planeten gewesen sein. Laut neuen Berechnungen erzeugte die Schockwelle einer solchen Explosion genau jene radioaktiven Stoffe, die halfen, die junge Staubscheibe unseres Sonnensystems zu formen, ohne sie zu zerstören.

Das heißt: Solche kosmischen „Startschüsse“ für Planeten wie die Erde sind kein Glücksfall, sondern physikalisch ziemlich plausibel.

Aha‑Moment: Solche Ereignisse sind im Universum wahrscheinlich ganz normal

Die Studie zeigt, dass sonnenähnliche Sterne in jungen Sternhaufen oft mindestens eine Supernova in direkter Nachbarschaft erleben. Und genau diese „kosmische Strahlungsdusche“ liefert die nötigen Zutaten für erdähnliche Welten. Heißt: Unser Planet ist womöglich nur einer von vielen – vielleicht sogar von sehr, sehr vielen.

Was das bedeutet: Es könnte wimmeln vor potenziell bewohnbaren Welten

Wenn Supernova‑„Geburtshelfer“ für erdähnliche Planeten häufiger sind, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit für Planeten, die ähnlich aufgebaut sind wie unsere Heimat – mit fester Oberfläche, angenehmen Temperaturen und vielleicht sogar Wasser. Und wenn solche Bedingungen nicht selten sind … dann könnten wir im Universum längst nicht allein sein.

Die Chancen stehen gut, dass irgendwo da draußen jemand zuhört

Planeten wie die Erde könnten eine normale kosmische Konsequenz sein – kein Zufall, kein Wunder, sondern Physik. Und wenn es viele „zweite Erden“ gibt, könnte es auch viele Möglichkeiten für Leben geben. Vielleicht sind wir also wirklich nicht die einzigen, die in den Himmel schauen und sich fragen: Wer ist da draußen?