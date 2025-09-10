US-Militär greift UFO an - Rakete prallt einfach ab

In den USA sorgt derzeit ein Video für Aufsehen, das zeigen soll, wie ein unbekanntes Flugobjekt (UFO) von einer Rakete getroffen wird – die jedoch scheinbar keinerlei Wirkung zeigt.

Die Aufnahme wurde erst jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, obwohl sie bereits im Oktober 2024 entstanden ist.

Die Aufnahme vor der Küste des Jemen

Das Video zeigt einen MQ-9 Reaper Drohnenflug über dem Meer vor der Küste des Jemen. Die Drohne verfolgt ein hell leuchtendes, kugelförmiges Objekt. Plötzlich feuert die Drohne eine sogenannte Hellfire-Rakete auf das Objekt. Doch statt zu explodieren, prallt die Rakete einfach von der Oberfläche des UFOs ab. Das Objekt setzt seinen Flug danach ungestört fort.

Just in time for #TinfoilTuesday, some #BreakingNews from a US Congressional hearing on UAPs or UFOs today.



A 2024 orb off of Yemen was recorded being hit with a hellfire missile which has little effect on the UFO. ~ @McCully pic.twitter.com/bX7NsC2b9d — Rock 95 (@Rock95Barrie) September 9, 2025

Der US-Abgeordnete Eric Burlison bezeichnete die Aufnahme als „überraschenden Beweis“ (Quelle: News Nation). Er erklärte während einer Anhörung, dass die Rakete das Objekt nicht beschädigt habe. Journalist George Knapp, der als Zeuge bei der Anhörung aussagte, betonte, dass es zahlreiche weitere ähnliche Aufnahmen gibt, die weder dem Kongress noch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Zeugenbericht eines ehemaligen Soldaten

Im selben Kongressverfahren berichtete der frühere US-Luftwaffen-Soldat Dylan Borland von einer Begegnung im Jahr 2012 nahe der Langley Air Force Base in Virginia (USA). Er sah zunächst ein weißes Licht am Nachthimmel, das er für einen Heißluftballon hielt. Doch das Licht begann sich zu bewegen und offenbarte ein riesiges, dreieckiges Objekt, etwa 30 Meter lang, mit scharfen Kanten und Lichtern an jeder Ecke. In der Mitte befand sich ein besonders helles Leuchten. Borland beschrieb die Oberfläche des Objekts als flüssig wirkend, wie geschmolzenes Metall oder Lava.

Er berichtete, dass das Objekt plötzlich ohne Geräusch in die Höhe schoss. Währenddessen reagierte sein Körper merkwürdig: Sein Telefon überhitzte, er spürte statische Elektrizität und nahm einen Geruch wahr, wie nach einem Sommergewitter. Nach der Begegnung behauptete Borland, seine berufliche Laufbahn sei sabotiert worden und er sei Ziel merkwürdiger Angriffe geworden.

Öffentliche Anhörungen zu unbekannten Flugobjekten

Die neuen Aufnahmen wurden während einer Anhörung im US-Kongress gezeigt, in der Abgeordnete Antworten darauf forderten, was die US-Regierung über unbekannte Flugobjekte wirklich weiß.

???? Congress was shown video of an egg-shaped UAP taking a direct hit from a US Hellfire missile — with no effect.



Technology impervious to our most advanced weapons. This moment is a game-changer.

Video by @UAPodcast850 pic.twitter.com/YUybUP56ff — UAP Reporting Center (@UAPReportingCnt) September 9, 2025

Die Anhörungen stehen im Zusammenhang mit mehreren Berichten von Whistleblowern, die behaupteten, dass US-Navy-Schiffe von UFOs verfolgt wurden, die die Gesetze der Physik zu missachten schienen. Der US-Geheimdienstchef erklärte Anfang 2024, dass außerirdisches Leben „nicht ausgeschlossen werden kann“ und dass die Untersuchungen der Objekte ernst genommen werden müssen.