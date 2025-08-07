UFO-Alarm: Riesige Metallkugel schwebt über Vulkan

Ein rätselhaftes Himmelsphänomen sorgt in Mexiko für Aufsehen. Ein Paar filmte während einer Autofahrt eine riesige, metallisch glänzende Kugel, die scheinbar schwerelos über den Bergen nahe des Vulkans Pico de Orizaba schwebte.

Die Aufnahmen verbreiteten sich rasch in sozialen Netzwerken – und befeuerten einmal mehr Gerüchte über außerirdische Aktivitäten in der Region.

Die silberne Kugel wirkt in dem Clip wie ein fremdes Objekt aus einer anderen Welt. Kein Geräusch, keine sichtbare Bewegung – als würde sie lautlos über dem Gelände stehen. Besonders auffällig: Die Kugel scheint direkt über dem schneebedeckten Gipfel des Vulkans zu verharren.

Vor Ort sorgt die Sichtung für alles andere als Erstaunen – denn unter Anwohnern kursieren schon seit Jahren wilde Spekulationen. Immer wieder berichten sie von unerklärlichen Lichtphänomenen, fliegenden Objekten und Sichtungen rund um den Vulkan. Manche sind sich sicher: Im Inneren des Pico de Orizaba befindet sich eine außerirdische Basis.

Die Erklärung scheint aber doch ganz von dieser Welt zu sein: Eine große Satellitenschüssel von einem Observatorium auf dem Berg reflektiert in einem bestimmten Winkel das abendliche Sonnenlicht derart tückisch, dass man den Eindruck einer riesigen Metallkugel bekommt.