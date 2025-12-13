Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Hoffenheim
© Getty

Auch Wimmer jubelt

Ilzers Hoffenheim mit Tor-Feuerwerk auf Champions-League-Kurs

13.12.25, 17:25
Teilen

Erfolgserlebnis für Christian Ilzer und seine Hoffenheimer. Mit dem 4:1-Schützenfest gegen den HSV bleibt man weiter an den Champions-League-Plätzen dran. Grund zu jubeln hatte auch Wolfsburg-Legionär Patrick Wimmer, der beim 3:1-Sieg gegen Gladbach einen Doppelpack erzielte.

Eine Woche nach seinem ersten Saisontor hat Patrick Wimmer in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Doppelpack nachgelegt. Der 24-jährige Niederösterreicher war am Samstag beim 3:1-(3:1)-Auswärtssieg des VfL Wolfsburg bei Borussia Mönchengladbach mit Treffern zum 1:0 (4.) und 3:1 (34.) Matchwinner des VW-Werksclubs. Trainer Christian Ilzer feierte mit der TSG Hoffenheim einen 4:1 (2:0)-Heimsieg über den HSV und ist mit seinem Team zumindest bis zum Abend Vierter.

Patrick Wimer Wolfsburg
© Getty

Wolfsburg arbeitete sich etwas weiter Richtung Tabellenmittelfeld vor, Interimstrainer Daniel Bauer sammelte weitere Argumente für eine Beförderung zum Chefcoach. Wimmer war dabei zweimal Vollstrecker eines starken Offensiv-Trios. Der ÖFB-Teamspieler verarbeitete eine herrliche Hereingabe von Lovro Majer technisch anspruchsvoll zur frühen Führung, danach traf er nach einem No-Look-Pass von Christian Eriksen aus kurzer Distanz. Zudem war Mohamed Amoura (30.) erfolgreich. Die Borussia durfte sich nur über ein Eigentor von Wolfsburgs Konstantinos Koulierakis (22.) freuen.

Ilzer-Elf ohne Probleme

Hoffenheim empfahl sich weiter als Europacup-Kandidat. Die Ilzer-Elf ließ den Ball gut laufen und stand hinten souverän. Grischa Prömel (8.), Ozan Kabak (31.), Tim Lemperle (65.) und Fisnik Asllani (72.) sorgten für klare Verhältnisse. Rayan Philippe (82.) verkürzte kurz vor Schluss auf 1:4.

Dem FC St. Pauli ist im Abstiegskampf ein Befreiungsschlag gelungen. Die Hamburger gewannen das Keller-Duell mit dem 1. FC Heidenheim trotz einer mehr als 45-minütigen Unterzahl mit 2:1 (1:0) und feierten den ersten Ligasieg seit drei Monaten. Kurz vor der Halbzeit hatte St. Paulis Eric Smith wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden