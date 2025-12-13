Nach WM in USA: Cristiano Ronaldo hat neuen Karriere-Plan

Cristiano Ronaldo bereitet sich auf das Ende seiner Fußballer-Karriere vor. Sein nächster Job ist ein echter Kracher und lässt Millionen Fans ausflippen.

Als Fußballer hat Cristiano Ronaldo nahezu alles erreicht, was man erreichen kann. Einzig der Weltmeistertitel fehlt in der beachtlichen Trophäensammlung des portugiesischen Ausnahme-Kickers.

Seine Fans liegen CR7 zu Füßen, seine Kritiker meinen, dass er überbewertet ist. Spätestens seit seinem Transfer nach Saudi-Arabien scheiden sich die Geister bei dem mittlerweile 40-Jährigen.

In seiner Blütezeit beeindruckte der Angreifer vor allem mit seiner Athletik und seiner unglaublichen Geschwindigkeit. Er war auch nie um einen glamourösen Auftritt verlegen. Bei einem geschätzten Vermögen von 1,4 Milliarden Euro zeigt der aus armen Verhältnissen stammende Superstar gerne, was man mit dem entsprechenden Ehrgeiz erreichen kann.

Nächster Karriere-Schritt

Nun wurde sein nächster Karriere-Schritt ausgeplaudert und er passt perfekt in das Profil von CR7. Denn er soll schon nach der WM in Amerika, Mexiko und Kanada einen neuen Karriere-Weg einschlagen, den viele Sportler vor ihm gewählt haben.

Niemand Geringerer als Hollywood-Superstar Vin Diesel lässt die Bombe platzen. "Alle haben gefragt, ob er Teil der Fast-Mythologie sein würde ... Ich muss euch sagen, dass er ein echter Teil davon ist. Wir haben eine Rolle für ihn geschrieben", verrät er in einem Instagram-Posting, auf dem beide gemeinsam posieren.

Der Portugiese wird beim für 2026 geplanten elften Teil der Kult-Reihe Fast & Furious schon zu sehen sein. Gerüchten zufolge soll der Titel des Streifens "Fast Forever" sein. In welcher Funktion Ronaldo in die Crew rund um Dom Toretto (Vin Diesel) eingeführt wird, ist allerdings noch nicht bekannt.